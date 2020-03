Le recouvrement amiable bientôt mieux réglementé

Une proposition de loi prévoyant des plafonds aux frais de recouvrement amiable des dettes a été approuvée par les députés fédéraux. Les libéraux et la N-VA craignent que certaines de ses dispositions nuisent aux PME.

Déjà approuvé à l'unanimité en décembre, ce texte avait provoqué une levée de boucliers de certaines fédérations patronales peu avant son passage en plénière. L' allongement des délais de paiement cristallisait la plupart de leurs craintes. Après cette sortie, plusieurs députés avaient effectué une courbe rentrante et exigé des adaptations.

Renvoyée au Conseil d'État, la proposition est finalement revenue début mars sur la table de la commission. Dans le détail, le texte adopté prévoit des montants maximaux à payer en cas d’inexécution des obligations , soit par exemple 40 euros pour une facture non payée qui ne dépasse pas 400 euros. Ses initiateurs ont limité les éventuels frais de rappel en les inscrivant dans une grille tarifaire fonctionnant par tranche.

"Notre texte ne laisse plus de place à l'interprétation vu que les montants sont désormais clairement cadrés."

"Il ne s’agit pas de remettre en cause le principe qu’une dette doit être honorée, mais il faut éviter que les créanciers profitent de la situation du débiteur pour réclamer des frais excessifs et injustifiés", explique Patrick Prévot (PS). "Notre proposition ne laisse plus de place à l'interprétation vu que les montants sont désormais clairement cadrés."