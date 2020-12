Le respect des règles sanitaires au menu du Comité de concertation de ce vendredi

Le Comité de concertation de ce vendredi décidera-t-il de nouvelles mesures restrictives pour enrayer l’évolution de la pandémie, ou va-t-il resserrer la vis avec des sanctions plus sévères? L’heure n’est en tout cas plus au relâchement.

Le Comité de concertation se réunit pour la dernière fois de l’année ce vendredi. Il aura la (lourde) tâche de se pencher sur les chiffres de la pandémie, qui n’évoluent plus dans la bonne direction. Au fil des jours, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus augmente davantage, avec une hausse de 9% observée entre le 7 et le 13 décembre par rapport aux sept jours précédents.

L’heure n’est donc plus au relâchement, comme l’a déjà souligné le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) cette semaine… Et comme l’a maintes fois répété son ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a). Nous sommes bien en-deçà des conditions arrêtées par le fameux baromètre 2.0. pour nous permettre de souffler. Les appels à un assouplissement lors des fêtes se sont ainsi progressivement convertis en demandes pour alourdir les sanctions des contrevenants aux règles. Ce qui a d’ailleurs été décidé en début de semaine, en commençant par des amendes plus salées pour les participants aux "lockdown parties", passibles de 750 euros d’amende et jusqu’à 4.000 euros pour les organisateurs.

Davantage de sanctions?

"Logiquement, sauf surprise, on devrait resserrer les boulons, avoir des affinages à gauche et à droite pour compléter les mesures." Yves Van Laethem Porte-parole du centre de crise

Le Comité de concertation pourrait ainsi décréter davantage de contrôles et de sanctions dans d’autres domaines. La tentation de se réunir à Noël en famille ou entre amis se fera forcément sentir. D’aucun trouveront insuffisante la mini-bulle d’une personne en vigueur, avec la maigre consolation pour les personnes isolées d'inviter deux contacts en même temps.

Il faut donc serrer la vis pour dissuader au maximum les citoyens. Les sanctions pourraient par exemple s’alourdir pour non-respect du couvre-feu de 22h à 6h, bien qu’il ait été retardé à minuit en Wallonie et en Flandre pour la nuit de Noël. Non content des simples amendes punitives, le président du MR Georges-Louis Bouchez a lui émis l'idée de peines de travail d'intérêt général pour les récidivistes...

Autre pierre d’achoppement, le relâchement relatif au respect du télétravail - davantage d'employeurs en infraction et une reprise de la circulation. Ce qui a poussé la ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter (Groen), à exiger que le nombre de personnes présentes dans les administrations chute considérablement dans les prochains jours. Le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), a également annoncé davantage de contrôles au sein des entreprises.

Selon le virologue et porte-parole interfédéral Yves Van Laethem, le Comité de concertation pourrait aussi décider de mettre l'accent sur le respect de la quarantaine, obligatoire après un cas contact ou au retour d'une zone rouge. Il ne faudrait toutefois pas s'attendre à de grandes mesures de restriction, telles que la délimitation d'un périmètre restreint autour du domicile. "Logiquement, sauf surprise, on devrait resserrer les boulons, avoir des affinages à gauche et à droite, des mini-mesures pour compléter celles qui existent."

De nouvelles fermetures?

Si l’Allemagne et les Pays-Bas ont pris la voie en début de semaine d’un confinement très strict, avec notamment la fermeture des commerces non-essentiels, il n’est pas question en Belgique de jouer au yo-yo des fermetures, a déjà prévenu le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Nul doute non plus qu'une telle décision provoquerait un véritable tollé, après "l'électrochoc" de Vandenbroucke.

"S’il y a trop de monde qui vient en Belgique, et que ça devient une situation dangereuse, c’est clair qu’on prendra des mesures comme des contrôles filtrants." Alexander De Croo Premier ministre (Open Vld)

On ne s’attend donc pas (en théorie) à une nouvelle fermeture des commerces… Mais peut-être des frontières de notre pays. Cela reste hypothétique, mais le Premier ministre a ouvert la porte à un durcissement des contrôles afin de ne pas voir nos voisins néerlandais et allemands déferler dans nos magasins. "J’espère que ce ne sera pas nécessaire", avait indiqué Alexander De Croo en début de semaine. "Mais s’il y a trop de monde qui vient en Belgique, et que ça devient une situation dangereuse, c’est clair qu’on prendra des mesures comme des contrôles filtrants, où on laisse passer naturellement les camions pour que le commerce puisse continuer, mais où on va dire qu’il n’y a pas de raison de venir en Belgique parce que nos villes sont saturées."

Pas non plus question pour les Belges de se rendre à l’étranger pour y passer des vacances sans complexe. "On ne va pas visiter les pays voisins", a prévenu le Premier ministre. Pour ceux qui seraient tentés par cette idée, rappelons qu’il est de nouveau obligatoire de se soumettre à une quarantaine d’au moins 10 jours au retour de zone rouge, dès ce 18 décembre.

Quid des métiers de contact?

Une autre grande inconnue reste le sort réservé aux métiers de contact, tels que les coiffeurs, fermés depuis de longues semaines. Le Comité de concertation analysera vendredi une étude sur les risques générés par ces professions... Mais les espoirs de réouverture sont minces, voire inexistants. "Dans le contexte actuel où on frémit vers le haut, ce n'est plus à l'ordre du jour, je pense même que c'est impensable", prévient Yves Van Laethem.

Même son de cloche du côté du Premier ministre: "Lorsque l'on pourra assouplir, ils feront partie du premier groupe. Mais si on regarde les chiffres et ce qui se passe à l’étranger, la discussion de vendredi, ce n’est pas une discussion d’assouplissement. Si on veut que les coiffeurs rouvrent à un moment donné, tenons-nous aujourd’hui aux règles, pour que les chiffres baissent."

"Les écoles vont fermer et les citoyens, rester chez eux, ce qui aidera à enrayer la circulation du virus." Source gouvernementale