Le retour des F-16 à la Chambre

Les quatre hauts gradés de la Défense qui avaient fait un pas de côté suite à leur potentielle implication dans la non transmission de l'enquête sur la prolongation des F-16 ont repris leurs fonctions , a indiqué le porte-parole de la Défense ce vendredi.

Il s'agit des généraux Frederik Vansina et Luc Roelandts, ainsi que des colonels Harold Van Pee et Peter Letten. Comme les audits sont maintenant terminés, ces officiers ont repris leurs fonctions. Cela s'est fait de manière volontaire et en concertation avec la hiérarchie, a souligné le porte-parole.