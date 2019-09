"Le retour des étrangers n'est pas un succès" (Marc Bossuyt)

L’ancien haut magistrat Marc Bossuyt s’est justifié mardi de remettre sur la table le projet de loi sur les visites domiciliaires. Pour lui, il faut en débattre.

La tension était palpable mardi à la Chambre pour l’audition du président de la commission d’évaluation de la politique du retour volontaire et de l’éloignement forcé des étrangers. En cause, une fuite dans la presse la semaine passée, faisant état d’une invitation adressée à l’association des juges d’instruction afin qu’ils exposent leurs préoccupations sur le projet de loi avorté – décrié par l’opposition – des visites domiciliaires, né sous Michel I. Pour rappel, ledit projet permet aux services de police d’entrer chez les particuliers pour y interpeller des étrangers déboutés de leur demande de séjour et trouver des éléments établissant leur identité. Il avait été gelé à la chute du gouvernement.

"Des avancées ont été réalisées, mais sans doute pas dans la mesure souhaitée." Marc Bossuyt Président de la Commission sur le retour des étrangers

Face aux critiques, l’ancien haut magistrat Marc Bossuyt s’est défendu de toute ingérence politique quant à cette nouvelle sortie du frigo du projet de loi. Et pour cause, "il existe une obligation européenne de mener une politique d’éloignement efficace et la plus rapide possible", a-t-il rappelé. Hors, "affirmer que la problématique des visites domiciliaires n’a rien à voir avec la politique de retours est assez curieux. Les deux sont indéniablement liés." Et dans ce cadre, il faut un débat, incluant notamment les juges d’instruction – qui devraient d’ailleurs être entendus lundi.

Pour l’ex-Commissaire général aux réfugiés et apatrides et ancien président de la Cour constitutionnelle, "des avancées ont été réalisées" sur les retours, certes, mais "sans doute pas dans la mesure souhaitée". D’ailleurs, si la commission qu’il préside ne doit rendre un rapport final qu’en mars prochain sur la question, après deux ans de travail, "je peux déjà vous dire que la politique de retour n’est pas un succès", les chiffres étant "décevants". Pour ce qui est des alternatives à la détention, où "la Belgique va généralement plus loin qu’ailleurs, ça ne marche vraiment pas", a-t-il déclaré. Un constat aussi partagé sur les demandes d’asile multiples (25% des dossiers), pour lesquelles il faudrait "veiller à un traitement accéléré, simplifié, sans les mêmes possibilités de recours que lors d’une demande unique".

Intégrer la société civile?