Le rêve confédéraliste de la N-VA a-t-il une chance d'aboutir?

Les déclarations se multiplient dans le clan nationaliste flamand pour appeler à négocier le confédéralisme dès 2019. Mais entre les rêves et la réalité, il y a un fossé pas simple à franchir...

Un confédéralisme, et cela sans réforme de la Constitution. Voilà ce dont rêvait la N-VA vendredi matin. Les nationalistes flamands ont ouvertement lancé leur campagne électorale, en plaçant le communautaire et l’identitaire en tête de pont de leur programme. "La Flandre a tout en main pour appartenir au gratin des pays européens. Et le confédéralisme est la clé d’une prospérité accrue", a déclaré Geert Bourgeois, le ministre-président flamand, sur la VRT vendredi matin.

Voilà qui a le mérite d’être clair. Et si certains n’avaient pas bien compris, il en a rajouté une louche: "Le communautaire n’a jamais disparu des tablettes du parti, mais nous avions convenu de ne pas le mettre à l’agenda." Mais cela, c’était en 2014. La donne a changé, nous sommes (presque) en 2019, et les cartes vont être rebattues. "L’identitaire est un des fers de lance du parti, mais nous allons le décliner sous différentes formes", ajoutait encore Geert Bourgeois.

C'est aussi ce qu'a laissé entendre l'ex-chef de cabinet de Jan Jambon, Herman De Bode, à nos confrères du Tijd ce week-end. "J'espère que le pays deviendra incontrôlable. C'est le seul moyen de le changer. Cela va faire un peu mal à court terme et nous coûter de l’argent. Mais une telle crise en vaut certainement la peine", déclare-t-il dans une grande interview.

"Le confédéralisme c'est garder la Belgique comme nom et conclure de simples accords pour l'armée et deux ou trois autres choses. Vous gardez un dôme émotionnel qui s'appelle la Belgique. Mais cela ne voudra plus rien dire", ajoute-t-il, balayant d'un revers de la main les organisations patronales, comme la FEB, qui ne servent plus à rien sauf à transmettre la facture de leurs accords avec les syndicats au gouvernement.

Ne nous leurrons pas, c’était déjà dans l’air. Rappelons d’ailleurs que c’est cette volonté d’imposer un "grand soir" communautaire qui a fait définitivement basculer les choses. C’est en effet lorsque la N-VA a mis l’ouverture de l’article 195 de la Constitution à révision comme condition à son soutien à un budget 2019 que le gouvernement Michel II a commencé à vaciller, avant de perdre pied définitivement le lendemain (pour rappel, l’article 195 explique comment est organisée la révision de la Constitution). C’était donc le 18 décembre. Mardi dernier.

Des conditions…

Mais ce rêve flamand a-t-il une chance de se réaliser? Pour cela, il faudrait avant tout pouvoir mener une grande réforme de l’État. Ce qui nécessite d’abord de négocier entre les partis une liste des articles à réviser.

Pour adopter cette liste, il faut disposer d’une majorité ordinaire à la Chambre et au Sénat. Le Roi doit également adopter la même liste.

Pour ouvrir l’article 195, il faut donc qu’au moins la moitié des parlementaires acceptent de l’intégrer dans la liste.

C’est d’ailleurs pareil pour les autres articles constitutionnels. En clair, il faudrait qu’au moins la moitié du Parlement décide de s’engager dans une 7e réforme de l’État pour que la N-VA ait une chance de parvenir à ses fins.

…insurmontables?

C’était déjà mal parti, jusqu’à hier… Le vice-premier CD&V Kris Peeters a ouvert une petite brèche en expliquant qu’en matière de réforme de l’État, "tout n’avait pas encore été dit". C’était aussi sur la VRT. Et cela montre que le CD&V pourrait ne pas fermer la porte à une 7e réforme de l’État. Mais pas nécessairement celle que veut la N-VA.

Mieux encore. Une fois la liste des articles à réviser arrêtée, il faut une majorité des 2/3, ainsi qu’une majorité dans chaque groupe linguistique, pour les modifier. Et là, si aucun parti francophone n’est prêt à suivre, les choses se compliquent nettement.

Le président du PS, également dans nos colonnes ce week-end, a déjà dit (aussi) clairement ce qu'il en pensait (Lire: Le PS ne négociera pas le confédéralisme).

Qu’à cela ne tienne, la N-VA, consciente des barrières qui se mettront sur sa route, avance qu’il peut y avoir une réforme sans réviser la Constitution. "C’est exact, explique le constitutionnaliste Mathias El Berhoumi de l’université Saint-Louis. Cela renvoie d’ailleurs au scénario de la 5e réforme de l’État de 2011. Les transferts de compétences ont été réalisés avec des lois spéciales. Pour la 6e réforme, on a joué sur les deux tableaux: lois spéciales et modification de la Constitution."

Alors, ce rêve de la N-VA, il serait finalement beaucoup plus accessible qu’on ne le croit? Pas si vite. Car on ne peut vider le pouvoir fédéral de la quasi-totalité de ses compétences via des lois spéciales. "Il faut que les transferts décidés via une loi spéciale respectent la Constitution." Ce qui ne serait pas le cas si l’on veut parvenir au confédéralisme…