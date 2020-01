Le s.pa au gouvernement flamand? "Un scénario de con"

On a rarement autant parlé du sp.a. Les socialistes flamands ne sont, au vu des scores des élections de mai 2019, que le cinquième parti de Flandre et ils ne sont pas au gouvernement flamand . Mais depuis que Bart De Wever a fait montre d'une sorte d'ouverture sociale , le week-end dernier, ils sont revenus sur le devant de la scène.

Chacun y va de son avis. Johan Vande Lanotte, ex-informateur, a estimé que l'on ne pouvait négliger une offre du plus grand parti de Belgique à la plus grande famille politique du pays. Il a appelé les informateurs à réunir une nouvelle fois PS et N-VA. La députée flamande et ancienne ministre fédérale du Budget Freya Van den Bossche a par contre insisté: "Nous ne sommes pas mariés au PS. Nous ne constituons pas un parti unique." Le président du sp.a, Conner Rousseau, s'est montré critique sur la façon dont les informateurs actuels remplissent leur mission. Il a rappelé que son parti s'inscrivait en faveur d'une alliance de centre gauche. "C'est l'arc-en-ciel, éventuellement avec le CD&V, mais ce serait irresponsable pour le moment d'exclure des choses."