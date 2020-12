Le salaire en tête des priorités des Belges

Ce sondage, mené auprès de 2.000 travailleurs, a été mené en pleine crise du coronavirus. Et pour Acerta, rien d'étonnant qu'en période de crise, les travailleurs belges se préoccupent avant tout de leur sécurité et leurs besoins fondamentaux. Besoins qui ne peuvent être assouvis qu'avec un salaire correct. "En cette période difficile, c'est la somme nette versée chaque mois sur leur compte qui importe le plus", constate Catherine Langenaeken, senior consultant chez Acerta.