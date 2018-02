Le site MyMinFin est-il réellement sécurisé?

Le jeune homme affirme avoir signalé le problème le 7 juillet, via le formulaire de contact du site du SPF Finances ainsi que via un message privé sur Twitter. Selon Het Belang van Limburg et Het Nieuwsblad, il n'a pas reçu de réponse jusqu'à cette semaine. La faille est restée selon lui existante durant l'intervalle. Il a donc décidé de publiquement évoquer le problème, via Facebook, le 19 février.