Le smartphone, entre la poche et le caleçon

Les coulisses de la rédaction

Ne piquez pas le smartphone de Johan Van Overtveldt!

Il y tient comme à la prunelle de ses yeux, voire plus. Lors d’une conférence organisée cette semaine par la Solvay Brussels Schools sur la compétitivité de la Belgique, le ministre des Finances écoutait calmement l’exposé à l’américaine de Rik Vera, patron de la société Nexxworks, société dont le but est de faire passer gouvernements et entreprises dans "the day after tomorrow". On y cause "disruption", customer-centricity", "connected world", le tout animé par un jet tromboscopique de slides.

Dans un anglais impeccable ("Je suis 50 semaines par an à l’étranger", nous dit-il), l’orateur évoque la fameuse phrase de Steve Jobs: "IPhone is like having your life in your pocket." Notre vie dans notre poche, est-ce vraiment le cas? Oui, estime Rik Vera, qui enchaîne, toujours dans la langue de Shakespeare: "Prenez votre smartphone et écrivez quelque chose que vous destineriez à quelqu’un que vous connaissez." Amusée, une bonne partie du public s’exécute, dont notre grand argentier qui consultait justement une flopée d’e-mails sur son petit écran. "Maintenant, donnez votre smartphone à votre voisin." Van Overtveldt s’arrête, lève la tête en riant: "I would rather give my underwear!" Traduction: je préférerais encore donner mes sous-vêtements. On vous l’avait dit: le smartphone, nom d’un ministre, ça vous colle à la peau.

Oui, Bernard Tapie aime la Belgique

Il n’aura échappé à personne que l’homme d’affaires français Bernard Tapie était à Bruxelles cette semaine dans le cadre d’un procès portant sur la saisie des comptes de GBT Holding, une de ses sociétés logée en Belgique. Il s’agissait là de sa première apparition publique depuis l’annonce de son cancer. Lunettes noires vissées sur le nez et casquette enfoncée sur le crâne, l’homme d’affaires, entouré de ses avocats, est arrivé au tribunal mercredi à 8h30. De mauvaise humeur, il s’en est pris à l’équipe de la RTBF et à un photographe présents sur place.

Avant, quelques minutes plus tard, de retrouver sa gouaille légendaire et son punch. Marqué par la maladie, Bernard Tapie n’a pu s’empêcher de tenir le crachoir, dans le prétoire et hors de celui-ci, lors d’une pause. Racontant à qui voulait l’entendre qu’il se sentait bien en Belgique ("mon meilleur ami est Belge") et qu’il était content de mener son combat judiciaire depuis la Belgique, berceau de l’Europe qu’il chérit tant. Lors de la pause, dans le couloir du tribunal de première instance, il est revenu sur ses déboires judiciaires dans le cadre du match de foot truqué entre l’Olympique de Marseille et Valenciennes.

Bernard Tapie avait été condamné à 9 mois de prison dans le cadre de cette affaire. "On m’a accusé d’avoir acheté un match que je n’avais pas besoin de gagner", a-t-il entamé, ajoutant qu’il avait, à cette époque, fallu débattre de la levée de son immunité parlementaire. "Daniel Cohn-Bendit, qui faisait partie du comité chargé d’étudier la question de mon immunité, a déclaré: Je n’aime pas Tapie, mais j’aime le football", s’est rappelé Tapie, retrouvant toute sa verve à l’heure d’évoquer la période foot de sa vie. Se souvenant aussi que Cohn-Bendit avait précisé qu’il était difficile d’imaginer que l’on puisse retrouver l’équivalent de 30.000 euros enterré dans le fond d’un jardin. "Si vous donnez 30.000 euros à un footballeur, il ne va jamais l’enterrer, il va aller les dépenser dans un garage Porsche", a renchéri Tapie, avant de regagner les prétoires, pour un autre combat.

Bossemans et Coppenolle, le retour

Un brin d’humour n’a jamais fait de mal, même au cœur d’une plaidoirie relativement tendue alors que le sort des règles mondiales du football se jouait cette semaine devant la 18e chambre de la cour d’appel de Bruxelles. La Fifa a sanctionné le club de Seraing, lui reprochant d’avoir signé des contrats permettant à des tiers de posséder des parts de joueurs de football alors que cette Fédération mondiale interdit cette pratique. La sanction ne s’est pas fait attendre et le club de Seraing s’est vu interdire tout nouvel enregistrement de joueur entre le début de l’été 2017 et la fin de l’hiver 2018.

"Face à cette interdiction, la Fifa répond que les joueurs de Seraing peuvent toujours aller jouer ailleurs, à Metz par exemple", a expliqué Jean-Louis Dupont, l’un des avocats du club de Seraing, sachant que Bernard Serin, le patron de CMI, est le propriétaire des deux clubs de foot. Sauf que… le RFC Seraing évolue dans l’équivalent de la 3e division tandis que Metz joue en première division. Des pommes et des poires, donc. "Et pourquoi pas le Real de Madrid tant qu’on y est! C’est un peu comme si on disait à Bossemans qu’il ne pouvait plus supporter l’Union Saint-Gilloise et qu’il devait soutenir le Daring de Coppenolle", a encore plaidé l’avocat. Amaï, zeg.

Réflexion citoyenne

Le patron de la Sonaca, Bernard Delvaux, continue inlassablement à porter le message d’un plan de relance pour la Belgique. Ceci sans arrière-pensée aucune. "Je ne suis pas candidat à une fonction politique", répète Bernard Delvaux. Et s’il a contribué à la réflexion du groupe E-change (groupe de réflexion avec Jean-Michel Javaux, Baudouin Meunier…), il n’en est pas membre. Son message, il l’a déjà délivré à maintes reprises devant des cercles d’affaires (comme l’Ecofin Club mardi dernier), devant des responsables politiques de tous bords et même devant… l’armée belge.

Tout avait débuté par une carte blanche, corédigée en mai 2016 avec Johnny Thijs, l’ancien CEO de bpost, à l’initiative du projet, et Baudouin Meunier, ex-Belgacom et ex-bpost. Les trois hommes prônaient des pistes pour relancer la Belgique, sous forme de projets mobilisateurs et mesurables, où les politiques s’entoureraient d’experts.

Prenez par exemple la mobilité. Pourquoi, confie Delvaux, ne pas se fixer des objectifs à atteindre en dix ou quinze ans, comme 30% de réduction des temps de trajet (sur base d’un "panier" de trajets représentatifs). "Ce type d’approche par projets est mené avec succès dans d’autres pays. Alors pourquoi pas chez nous?"

Que penser dès lors du "pacte national d’investissements" de Charles Michel? C’est un pas dans la bonne direction, admet Delvaux. Mais ce qu’il faudra éviter c’est le saupoudrage régionaliste ou encore les investissements de prestige, ajoute-t-il.

Tiens, tiens, un autre adversaire de ces dépenses de prestige (les gares de Liège ou de Mons pour ne citer qu’elles…) n’est autre que le professeur Roland Gillet qui vient d’être nommé en tant qu’expert auprès de Charles Michel pour le conseiller en matière de relance économique. Une relance, des avis d’expert… Les choses seraient-elles en train de changer en Belgique?

Les autographes de Johnny Thijs

Bernard Delvaux a narré une anecdote assez amusante liée à sa période bpost (2004-2008) où il était chargé du plan d’amélioration du traitement et de la distribution du courrier. "Dans toute phase de transformation, la communication est importante" dit-il. Un jour, il est donc allé trouver Johnny Thijs, le patron de l’entreprise postale. "Il faut voir tout le personnel de l’entreprise", lui ai-je dit, ce qui représentait tout de même 29.500 personnes dans 550 endroits différents! "Mais comment vas-tu faire? C’est presqu’impossible, sauf si on loue le Heysel", m’a-t-il répondu. "Pas le Heysel, c’est trop impersonnel. On va faire des sessions de 100 personnes."

Thijs répétait toujours que c’était mission impossible… "Et pourtant nous l’avons fait", souligne, non sans fierté, l’actuel CEO de Sonaca. "Nous nous sommes rendus dans les différents endroits de Belgique, où on enchaînait 6 sessions par jour, avec à chaque fois 40 minutes de présentation et 20 minutes pour les questions-réponses. L’année suivante, on a encore recommencé. Finalement, Johnny Thijs était convaincu par la méthode et m’a accompagné. À la fin, des gens faisaient même la file pour avoir un autographe. C’était assez extraordinaire. Les gens avaient l’impression d’être écoutés et compris."

Un patron qui signe des autographes pour ses employés, qui dit mieux?

Le cabinet Marghem est en train d’organiser une deuxième session pour les candidats malheureux au fonds de transition énergétique.

La ministre de l’Energie, Marie-Christine Marghem (MR), a reçu l’autorisation de dépenser cette année 15 millions venant de ce fonds, qui doit encourager la Recherche et développement (R&D) dans des projets énergétiques innovants – un fonds financé par Engie Electrabel, à hauteur de 20 millions d’euros par an, en échange de la prolongation de Doel 1 et 2.

Le problème? Sur les 29 candidatures déposées, une seule répondait strictement aux critères, selon l’administration de l’énergie. Elle émane du gestionnaire de réseau à haute tension Elia, et porte sur un projet de 200.000 euros seulement. Les centres de recherche ne seraient pas très à l’aise avec les business plans et les critères formels d’une telle procédure. Devant ce flop potentiel, le cabinet Marghem a décidé de réévaluer les dossiers. Une dizaine pourrait finalement passer la rampe, nous revient-il.

Une décision devrait tomber le mois prochain.