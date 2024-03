Le soutien fédéral à la distribution de la presse bientôt différent selon la région

Le gouvernement s'est mis d'accord sur les modalités du crédit d'impôt dont les éditeurs de presse bénéficieront à partir du 1ᵉʳ juillet. Un montant par journal et par région est fixé sur base de la densité de la population.

Après plusieurs semaines de négociation, le gouvernement est tombé d'accord ce mercredi sur la forme que prendra le soutien public à la distribution des journaux et des périodiques. Pour rappel, celui-ci a dû être remis à plat suite à l'annulation du marché public qui avait exclu bpost de ce qu'on appelait alors la "concession presse".

Autre élément de contexte, l'entreprise publique continuera à distribuer la presse jusqu'au 30 juin de cette année. Au-delà, il reviendra aux éditeurs de décider de l'opérateur qui prendra en charge cette mission. Mais ces derniers devraient, sauf surprise, maintenir leur collaboration avec bpost pour des raisons opérationnelles.

Après plusieurs propositions et contrepropositions émises au sein du gouvernement, c'est celle fournie par les éditeurs eux-mêmes qui a été retenue, précisait une source proche du dossier mercredi. En voici le détail.

Lire aussi Concession presse: une vision politique aux abonnés absents

0,49 € Le montant fixe par journal ou périodique distribué sera de de 0,49 euro pour les zones de moins de 250 habitants au km², le plus souvent en Wallonie.

Pas un euro de plus

Premier élément: le budget alloué à ce soutien est maintenu à 50 millions d'euros par an, tel que l'exigeaient le Premier ministre et son parti l'Open Vld. La presse non commerciale bénéficiera d'un crédit d'impôt sur les personnes morales. Le soutien aux libraires, cher au MR, est également maintenu.

Le principe du crédit d'impôt pour la presse commerciale survit également à la discussion, mais il ne s'appliquera plus uniquement aux zones dites blanches (moins de 250 habitants par km²).

On passe à un montant fixe par journal ou périodique distribué. Pour les journaux, il sera de 0,17 euro dans les zones de plus de 250 habitants par km² (situées surtout en Flandre) et de 0,49 euro pour les zones de moins de 250 habitants au km carré, le plus souvent en Wallonie. Ces montants chuteront respectivement à 0,15 et 0,43 euro en 2026, année d'extinction du dispositif.

Pour les magazines, le montant est fixé à 0,1 euro pour les trois années. Aucune condition n'est retenue quant à l'évolution du prix des abonnements.

"Cet accord préserve la diversité de la presse écrite, l'emploi dans les rédactions et l'information des citoyens via leur boite postale." Georges Gilkinet Vice-premier ministre (Ecolo)

Un soutien fédéral de 47,8 millions en 2026

"On préserve la distribution postale des publications du secteur associatif et le rédactionnel commercial en faisant une économie sur le commercial non rédactionnel (publicité, NDLR) qui ne sera plus soutenu, développe le vice-premier Ecolo Georges Gilkinet.

"Cet accord préserve la diversité de la presse écrite, l'emploi dans les rédactions et l'information des citoyens via leur boite postale", poursuit-il.

"Nous explorons toutes les pistes pour réduire nos coûts de distribution afin de proposer la meilleure offre aux éditeurs." bpost

Budgétairement, le soutien fédéral est fixé à 18,81 millions en 2024, 42,1 millions en 2025 et 47,8 millions en 2026. Pour rappel, le montant annuel de ce subside était encore de 175 millions d'euros par an sans limitation dans le temps en début de législature.

Soulagement pour Bpost

"bpost est soulagée qu'il y ait plus de clarté sur le soutien à la distribution de la presse et prend note de la décision," a fait savoir l'entreprise postale mercredi.

"Nous explorons toutes les pistes pour réduire nos coûts de distribution afin de proposer la meilleure offre aux éditeurs, tout en ayant pour objectif d'éviter tout plan social et de garantir l'emploi du personnel. En parallèle, nous investissons dans une transformation accélérée de nos opérations et dans le développement de nouvelles activités pour faire de bpost une entreprise pérenne", a-t-elle poursuivi .