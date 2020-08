Le stock stratégique de masques va être multiplié par deux

'Lender of last resort'

Grâce à cette nouvelle livraison – attendue ce dimanche dans le port d’Anvers en provenance de Chine – le stock fédéral devrait se monter à près de 62 millions de masques chirurgicaux . «Ces stocks viennent s’ajouter aux réserves déjà constituées au niveau de la ‘première ligne’, comme les hôpitaux, les centres médicaux et les maisons de repos et de soins», souligne De Backer. «Le gouvernement fédéral agit un peu à la manière d’un ‘lender of last resort’ en cas de pénurie.» Avec les commandes en cours, l’objectif de détenir plus de 162 millions de masques chirurgicaux devrait être atteint à la mi-septembre, précise le ministre De Backer.

10% de fabrication européenne

Ces derniers jours, 4,5 millions de masques de haute protection – KN95 et N95 – sont également arrivés de Shanghai. Ces masques sont comparables à leurs homologues FFP2, désormais connus du grand public, et qui protègent surtout la personne qui porte le masque. Au total, plus de 14,2 millions de ces masques font déjà partie du stock stratégique. Seuls 10% d’entre eux sont de fabrication européenne, le reste provenant d’Asie. Au final, c’est-à-dire à la mi-septembre, le stock devrait compter plus de 40 millions de ces masques. Le ministre De Backer affirme qu’il travaille avec des fournisseurs fiables et avec des clauses de garantie très strictes qui prévoient que tout matériel non conforme ne sera pas payé et devra rapidement être remplacé par du matériel répondant aux normes fixées.