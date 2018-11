Le successeur du Belgica bientôt sur les flots

Le futur navire appelé à remplacer l'actuel bateau national de recherches , le Belgica, sera bientôt sur les flots. Le ministre de la Défense, Steven Vandeput, et la secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Zuhal Demir, annoncent la signature d'un contrat avec le Norvégien Rolls Royce Marine AS . Il sera chargé dès octobre 2020 de concevoir le navire.

Le RV Belgica était chargé d'analyser entre autre la qualité de l'eau en mer du nord. Néanmoins, le navire compte 34 années de service et aurait dû être remplacé après 25 ans. Depuis un an et demi, il ne pouvait plus naviguer alors que ses coûts de maintenance ne cessaient de grimper. Un cahier des charges a donc enfin été publié l'an dernier afin de le remplacer.