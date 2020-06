Le "superkern" baisse la TVA à 6% pour l'horeca

Un premier train de mesures attendues a été confirmé, à savoir la prolongation du chômage temporaire "corona" , du droit-passerelle et du congé parental spécifique jusqu'au 31 août, a-t-on appris à l'issue de ce "superkern". Pour les secteurs en difficultés , chômage temporaire et droit-passerelle seront même prolongés jusqu'au 31 décembre .

L'horeca fait l'objet d'une baisse de la TVA à 6% jusqu'à la fin de l'année (sur tous ses services à l'exception des boissons alcoolisées). Le but est bien d'améliorer la situation financière des établissements et non de faire baisser les prix. Pour soutenir la consommation dans les secteurs en difficultés comme l'horeca ou la culture, un chèque consommation de 300 euros sera instauré. Il sera octroyé par l'employeur, déductible à 100% et défiscalisé.