Le télétravail obligatoire va compliquer la vie des TPME

Ce mercredi, le comité de concertation risque de rendre à nouveau le télétravail obligatoire là où c'est possible et ce jusque Noël. Une adaptation qui s'annonce difficile pour les TPME.

Télétravail obligatoire pour tous là où c'est possible jusqu'à Noël. Voilà ce que risquent d'annoncer ce mercredi les ministres fédéraux de la Santé et de l'emploi, Franck Vandenbroucke et Pierre-Yves Dermagne, après avoir tenté de résister le plus longtemps possible à la quatrième vague qui surgit.

La semaine dernière, les partenaires sociaux réunis au sein du Groupe des Dix avaient déjà rédigé une déclaration commune dans laquelle ils recommandaient le respect strict des règles en vigueur dans le guide générique en vue de lutter contre la propagation du Covid-19 au travail, la nouvelle bible sanitaire des entreprises. Ils appelaient également au télétravail partout où cela pouvait être possible, afin de réduire les déplacements à risques (dans les transports publics) mais aussi les contacts sur les lieux de travail.

Une mesure plus facile pour les grandes entreprises

Qui cela concerne-t-il? Les secteurs les plus impactés par le télétravail sont liés au secteur tertiaire: les assurances, l'informatique et la consultance, l'information et la communication, les bureaux de conseils aux entreprises, l'édition, le secteur public et la défense.

Au plus les entreprises sont grandes, au plus elles peuvent recourir au télétravail facilement. En effet, 97% des entreprises de plus de 50 travailleurs ont rentré les formulaires de déclaration de télétravail à l'ONSS entre avril et juin, contre 88% des entreprises de 10 à 19 travailleurs, 80% des entreprises de 5 à 9 travailleurs et seulement 40% des TPME de 1 à 4 travailleurs. Au sein de ces entreprises, tout le monde ne télétravaillait pas: 68% occupaient une fonction où le télétravail n'était pas possible...

68% Dans les entreprises qui ont pu mettre en place du télétravail, 68% des travailleurs occupaient un poste pour lequel le travail à distance n'était pas possible.

"Pour les toutes petites entreprises, c'est assez compliqué à organiser, car les employés ont une grande polyvalence et cela complique l'organisation des tâches", explique Matthieu Dewèvre, conseiller à l'Union des Classes moyennes (UCM).

Les entreprises étant passées à 100% en télétravail restent rares, souligne-t-il. Tout dépend surtout des fonctions occupées. Dans le secteur du recrutement et de l'intérim, par exemple, Ann Catelain, la CEO de Federgon, explique que si le secteur est rapidement passé au digital, certains contacts physiques sont encore nécessaires dans certaines fonctions. "Quand il faut gérer un problème rencontré par un intérimaire, ou pour le recrutement de cadres ou de directeurs, certains clients ne sont pas d'accord de le faire à distance. En respectant les normes, il y a moyen de faire des choses au bureau de manière sécurisée, dit-elle.

"Quand il faut gérer un problème rencontré par un intérimaire, ou pour le recrutement de cadres ou de directeurs, certains clients ne sont pas d'accord de le faire en vidéoconférence." Ann Catelain CEO de Federgon

Pour certaines PME, la formule a pourtant séduit au point que 12,5% envisagent de maintenir le télétravail à 100% lorsqu'il ne sera plus obligatoire... "C'est une question de culture d'entreprise et de travailleurs", dit Matthieu Dewèvre. "Certaines entreprises ont suffisamment de maturité pour le faire, pour d'autres c'est plus compliqué. À certains endroits, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ne le veulent pas."

Des travailleurs peu emballés

"Le télétravail ne convient en effet pas à tout le monde", ajoute Didier Seguin, le porte-parole du syndicat libéral (CGSLB). "Certains souffrent du manque de contact avec les collègues, d'autres ne disposent pas d'espace à la maison." Syndicats comme employeurs ne sont néanmoins pas aveugles face aux chiffres de l'épidémie. "Il faut éviter un reconfinement général: s’il faut en passer par l'obligation du télétravail, autant le faire", complète le porte-parole. Mais il faut aussi des balises, car quand on parle de santé des travailleurs, il n'y a pas que l'épidémie qui importe, précise Selena Carbonero, secrétaire fédérale à la FGTB.

"Mais il faut aussi des balises, car quand on parle de santé des travailleurs, il n'y a pas que l'épidémie qui importe." Séléna Carbonero Secrétaire fédérale à la FGTB

Face au télétravail, les syndicats restent en effet attentifs aux conditions dans lesquelles se retrouvent les employés à la maison. "Il serait peut-être temps de sortir de la notion d'urgence", dit la syndicaliste. La CCT 149, conclue en janvier 2021, a comblé un vide juridique sur le télétravail, mais les syndicats auraient préféré que soit prise comme base la CCT 85 qui règle le télétravail structurel, ce qui n'a pas été le cas .

"Beaucoup de travailleurs sont confrontés à des problèmes d'ergonomie et de manque de matériel à la maison, et il va falloir mieux prendre en compte la question du cout de l'énergie. Seuls 6% des travailleurs bénéficient d'une indemnité qui ne couvre pas tous les frais, loin de là", explique Selena Carbonero. Pour les syndicats, les choses doivent évoluer, d'autant plus si le télétravail redevient obligatoire et généralisé...