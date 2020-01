Le temps de la coalition 77 est-il venu?...

Alors qu'ils sont attendus mardi chez le Roi, les informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) ont à nouveau réuni Paul Magnette et Bart De Wever dimanche après-midi.

Les informateurs mettent la dernière main à leur devoir à rendre au Roi ce mardi. Le CD&V avance ses exigences et DéFI se veut le parti de la solution.

La possibilité de confier au président de la N-VA, Bart De Wever, une mission après celle de Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) est la dernière ritournelle à la mode. Sera-ce le choix du Roi? On le saura ce mardi.

Il faut juste une majorité de parlementaires à ce pays pour sortir de la crise... François De Smet Président de DéFI

On ne sait pas si les informateurs ont vraiment avancé. Ils avaient reçu leur mission le 10 décembre. Depuis lors, ils ont déjà fait des rapports au roi Philippe et rencontré les différents partis impliqués. Lors de la prolongation, demandée le 13 janvier, ils ont eu pour objectif de "clarifier davantage les différentes positions". Bref, de vérifier, une fois de plus, s'il est possible de trouver un terrain d'entente suffisant entre N-VA et PS.

Rencontre entre De Wever et Magnette

Et juste avant leur prochaine visite au Roi, prévue ce mardi, les informateurs ont justement à nouveau réuni Paul Magnette et Bart De Wever dimanche après-midi. Selon Le Soir, Joachim Coens aurait souhaité voir les deux présidents de parti mener une mission en tandem, mais l'idée a été recalée par le président du PS. On devrait en savoir plus dans la journée, puisqu'il est prévu que Paul Magnette s'exprime après le bureau du PS.

Mais à entendre le président de la fédération bruxelloise du parti socialiste, dimanche, on se doute déjà du message des socialistes francophones. "Le CD&V, à ce stade est encore installé dans l'idée que rien n'est possible sans la N-VA, par crainte peut-être de faire un mauvais choix électoral et par peur de ce qui pourrait, peut-être, advenir au nord du pays. J'ai pour ma part, une seule question à leur poser: quel a été le résultat d'un gouvernement avec la N-VA? Un Vlaams Belang qui est passé de 3 députés à 18 députés au Parlement fédéral", déclarait Ahmed Laaouej.

Reparler de l'euthanasie

Le rôle joué par le CD&V est de plus en plus central dans ces négociations. Et les chrétiens-démocrates flamands ont avancé un pion supplémentaire dimanche. On sait que le parti est très tatillon sur les sujets éthiques et qu'il compte bien les mettre dans la balance pour la participation à un éventuel gouvernement.

Dimanche, Koen Geens, actuel ministre de la Justice, a plaidé – avec en toile de fond le procès "euthanasie" qui se déroule actuellement à la cour d'assises de Gand – pour une évaluation de la législation sur l'euthanasie. Il voudrait que soit examinée davantage la notion de "souffrance psychique insupportable" de cette loi.

Ce rôle ambigu joué par le CD&V en énerve plus d'un et notamment François De Smet, le président de DéFI. Celui-ci a réinsisté, ce lundi matin sur Bel RTL, pour qu'un travail soit fait autour de la coalition 77, qui inclurait les trois familles de l'arc-en-ciel (les socialistes, les libéraux et les écologistes du nord et du sud) ainsi que DéFI ou le cdH.

La coalition 77

"Le Palais peut être contraint de passer par l'étape De Wever, admet François De Smet. Mais je doute que celui-ci arrive à convaincre une majorité de partis. Faut-il passer par cette étape pour le confort psychologique du CD&V?" Pour lui, ce serait du temps perdu.

Du côté de la N-VA, Lorin Parys, le vice-président, a rappelé sur Radio 1 que son parti acceptait de discuter des pensions les plus basses à condition de "briser le statu quo institutionnel".

Et François De Smet de conclure: "Si vous prenez les 75 sièges (de l'ensemble arc-en-ciel amputé du siège d'Emir Kir, exclu du PS, NDLR) et si, ce mardi, le CD&V ne donne pas de position claire, j'invite les partenaires de l'arc-en-ciel à s'ouvrir au cdH ou à nous mêmes. Il faut juste une majorité de parlementaires à ce pays pour sortir de la crise..."