Les Affaires étrangères se cherchent toujours un patron

Procédure inadaptée

Aux dires de certains observateurs, la procédure de recrutement est inadaptée. La procédure se déroule en deux étapes. La première est une épreuve informatique pour tester les compétences en matière de management, d'esprit d’équipe, etc. "Tout est dans la dialectique et le vocabulaire. Si vous n'êtes pas un littéraire, vous n'avez aucune chance de réussir", nous glisse un ancien candidat malheureux.

La deuxième étape est une épreuve devant jury dont sortiront une série de lauréats, parmi lesquels le ministre opère un choix final. Ce faisant, on évite les travers de la politisation, puisque le candidat a préalablement été jugé apte. Mais le procédé a ses limites. " Les trois quarts des candidats proviennent des cabinets. Ils ont donc une étiquette partisane et connaissent peut-être certains membres du jury. Un cabinettard aura toujours plus facilement accès à certains réseaux", explique Michel Legrand.

Dissuasif pour le privé

Un dernier écueil touche plus particulièrement les candidats issus du secteur privé. Le lauréat désigné est toujours à la merci d'un éventuel recours devant le Conseil d'État. Or il s'agit d'un mandat et non d'un contrat, de sorte que si l'arrêté de nomination est cassé, le candidat issu du privé se retrouve sur le carreau. C'est pourquoi ce sont souvent des fonctionnaires qui se présentent, car en cas de pépin, ils retrouveront leur poste.