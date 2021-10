Les Belges pourront voter dès 16 ans aux élections européennes

Plus besoin d'attendre ses 18 ans pour entrer dans un isoloir! Le Conseil des ministres a adopté, ce jeudi, l'avant-projet de loi octroyant aux jeunes, dès 16 ans, le droit de vote aux élections européennes . La réforme était prévue dans l'accord de gouvernement Vivaldi, mais avait pris du retard en raison de la volonté des socialistes flamands d'en modifier les modalités pratiques.

La Belgique deviendra ainsi le troisième pays européen, après l'Autriche et Malte, à abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans. En Grèce, seuls les jeunes âgés de 17 ans et plus pourront voter lors des élections au Parlement européen.