Les Régions doivent rembourser un Institut du prince Laurent: 500.000 euros

Les trois Régions sont priées par la justice de passer à la caisse. Elles avaient suspendu le financement annuel de l'Institut royal pour la gestion des ressources naturelles et la promotion des technologies propres (IRGT) que présidait le prince Laurent. Déboutées en appel et en Cassation, elles doivent désormais payer.

Selon "Le Soir", les trois Régions doivent en effet rembourser 503.000 euros à l'Institut royal pour la gestion des ressources naturelles et la promotion des technologies propres (IRGT) que présidait le Prince.

De quoi s'agit-il?

Depuis la création de l'Institut, les trois Régions ont contribué à son financement par le biais d'une dotation annuelle. Ces dotations ont été réduites en 2007 et n'ont plus été versées à partir de 2008 par Bruxelles et 2009 par les autres Régions.