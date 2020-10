Les ambitions chiffrées de la Vivaldi sont-elles réalistes?...

Il y a une bonne dose de brouillard qui flotte – intentionnellement ou non – dans la note servant de fondation à ce nouvel exécutif De Croo. Et relativement peu de données chiffrées. Même si, des chiffres, on en trouve quelques-uns, jaugeant les engagements majeurs de la nouvelle majorité. Sont-ils de l'ordre du possible, ou s'agit-il de promesses en l'air? Passons-les en revue, en huit chapitres.

2,5% en 2022 – Soins de santé

À quelque chose malheur est bon; c’est le proverbe qui veut cela. Un adage que le coronavirus est venu remettre au goût du jour. Alors que l’épidémie malmenait le système des soins de santé belge, en ce printemps 2020, elle en soulignait en même temps toute l’importance. Balayant d’un coup les velléités brandies çà et là de "tailler" dans la sécurité sociale depuis des années, au nom de la rigueur budgétaire.

Il n’est dès lors pas surprenant que la Vivaldi ouvre la bourse afin de refinancer les soins de santé. De deux façons. Un budget récurrent de 1,2 milliard d’euros est ajouté aux quelque 27 milliards déjà mobilisés: à la grosse louche, 400 millions pour le fonds "blouses blanches", censé améliorer les conditions de travail des infirmières et infirmiers, 600 millions de plus dédiés à la rémunération, la réduction de la charge de travail et la formation, sans oublier une enveloppe de 200 millions pour la santé mentale.

1,2 milliard d'euros Un budget récurrent de 1,2 milliard est ajouté aux quelques 27 milliards déjà mobilisés pour les soins de santé. Cette enveloppe inclut les 400 millions débloqués plus tôt dans le cadre du fonds "blouses blanches".

Ce n’est pas tout. Dès 2022, la norme légale de croissance, déterminant la progression annuelle autorisée de la facture santé, se fixera à 2,5%. Cette norme, c’est une montagne russe miniature à elle seule. Calée à 1,5% lors du tournant de siècle, elle a été gonflée au début des années 2000, passant à 2,5% puis 4,5%. Avant de se faire raboter au fil des ans, pour terminer à 1,5% sous le gouvernement Michel.

"C’est très positif, se réjouit cet expert des soins de santé. Quelque part, il s’agit-là d’un retour à la normale." N’allez pas croire pour autant que cela débloque d’un coup des sommes astronomiques pour des politiques nouvelles. "Parce que cette enveloppe de 1,2 milliard, c’est de l’argent déjà dépensé", souligne Philippe Donnay, à la tête du Bureau fédéral du plan. Situation analogue pour la norme. En 2024, le point de pourcentage séparant 2,5% de 1,5% pèsera certes pas loin de 1,2 milliard. Mais voilà. Avant que le Covid ne fasse des siennes, le Plan estimait déjà que le budget de la santé devrait évoluer de 2,5% par an rien que pour coller aux besoins, mis sous pression par le vieillissement de la population.

80% d’ici 2030 – Emploi

Volontarisme ou fanfaronnade? En 2030, le taux d’emploi belge devra atteindre les 80%, insiste la note fondatrice du gouvernement De Croo.

Volontarisme ou fanfaronnade? En 2030, le taux d’emploi belge devra atteindre les 80%, insiste la note fondatrice du gouvernement De Croo. 80% minimum, ajoute-t-elle même dans un passage un brin plus hardi – peut-être fallait-il faire mieux que les 75,5% de la Flandre en 2019.

Est-ce jouable? À vrai dire, il est difficile d’y croire si l’on se base sur l’expérience de ces vingt dernières années. En 2000, la proportion de Belges âgés de 20 à 64 ans et disposant d’un emploi est de 65,8%. En 2019, le gouvernement Michel se félicite de son bilan, ayant enfin réussi à faire dépasser la barre des 70% (70,5%) à cet indicateur revêche. Vingt années, pour une progression de 4,7 points.

D’autant plus ardu que la crise liée au Covid est passée par là, détruisant des milliers d'emplois, ce qui ne manquera pas de faire reculer le compteur redescendu à 69,6% à la mi-2020. Mais alors, ces 80% en 2030, sont-ils en passe de rejoindre l’étagère des promesses politiques intenables, ou à tout le moins non tenues? Façon "tous bilingues en 2001"? Parce que, d'après les calculs de view.brussels, cela nécessitera de créer, en dix ans, 610.000 emplois.

610.000 Emplois Atteindre un taux d'emploi de 80% d'ici 2030 revient à créer 610.000 emplois en dix ans, soit une moyenne annuelle de 61.000. Une gageure.

On a posé la question à Grégor Chapelle. Socialiste, grand patron d’Actiris, membre du Conseil national du travail jusqu’il y a quelques jours. Il démarre sur une note optimiste: "Cela fait du bien de fixer un objectif ambitieux. Et d’user du bon indicateur, en pointant la proportion de personnes actives plutôt que celles au chômage."

"Pour y parvenir, il va falloir faire usage de solutions plus originales et collectives." Grégor Chapelle Directeur général d'Actiris

Maintenant, il faut reconnaître que 2030, c’est un horizon lointain, "en dehors des échéances démocratiques". Et que 80%, c’est "très, très, très optimiste". "En fait, il ne faut pas s’attendre à des résultats différents si l’on utilise les perpétuelles mêmes techniques. Autrement dit, si l’on s’en remet à la main invisible du marché du travail, en agissant à la marge sur les métiers en pénurie par exemple, on n’y arrivera certainement pas. On le voit: cela fait vingt ans que l’on dit qu’il y a une pénurie de blouses blanches, sans que la situation évolue. Pour y parvenir, il va falloir faire usage de solutions plus originales et collectives, par lesquelles la collectivité intervient afin de corriger les dysfonctionnements du marché du travail." Et de citer notamment l’expérience des territoires zéro chômeur de longue durée.

1.500 euros en 2024 – Pensions

Le texte servant de fondation à la nouvelle coalition paraît limpide: la pension minimum sera progressivement relevée vers les 1.500 euros nets. Faussement simple, et pas si clair que cela, puisque cet objectif aura valu à l’équipe De Croo sa première belle cacophonie. Les 1.500 euros nets seront atteints en 2024, assurait son aile gauche. Ah non!, ce sera plutôt en brut, rétorquait-on à droite.

Le fin mot de l’histoire se trouve dans la feuille de route budgétaire, et penche plutôt à droite. En 2024, la pension minimale en sera à 1.580 euros bruts – l’idée étant de tendre vers les 1.500 euros nets. Entre les deux, un fameux fossé financier. La première option devrait coûter 760 millions, et la seconde, au moins 3 milliards. Ce, alors que l’exécutif annonce pour 3,22 milliards de politiques nouvelles récurrentes. Autrement dit, arithmétiquement parlant, les 1.500 euros nets ne passent pas.

"Le véritable défi pour les personnes âgées est plutôt celui de la dépendance, ou de la réforme des maisons de repos et de soins." Philippe Donnay Commissaire au Plan

Cela étant, faut-il de se réjouir de cet effort, au-delà du réflexe estimant que cela ne peut être une mauvaise chose? Ici aussi, il convient de nuancer. "Était-ce la priorité absolue?", interroge Philippe Donnay, commissaire au Plan. "Sans doute pas: le risque de pauvreté des pensionnés diminue depuis 2005 et est moins élevé que pour le reste de la population. Le véritable défi pour les personnes âgées est plutôt celui de la dépendance, ou de la réforme des maisons de repos et de soins."

En fait, la cible risque d’être manquée, ajoute Jean Hindriks, professeur d’économie (UCLouvain) et membre du Conseil académique des pensions. "Je crains qu’on reparte sur une grande illusion. Sous Michel, c’était l'idée que le recul à 67 ans avait tout réglé. Et ici, un chiffre occulte à nouveau tout ce débat social. Au risque de générer de la frustration, parce qu’il donne l’impression que tout le monde aura droit à 1.500 euros."

"On va rater la population précarisée en matière de pension. Quitte à schématiser, les petites pensions, ce sont essentiellement des veuves de 80 ans, avec des carrières totalement incomplètes et n’ayant pas accès à la pension minimum." Jean Hindriks Professeur d'économie (UCLouvain)

Ce qui est loin d’être le cas. Déjà, ce montant est valable pour un isolé affichant une carrière complète (45 ans). "Ensuite, l’accès à la pension minimum est d’une grande complexité, et nécessite 30 ans de carrière", reprend Jean Hindriks. "Beaucoup n’y auront pas droit et, comme il n’y a pas de discussion autour de la pension de survie, on va rater la population précarisée en matière de pension. Quitte à schématiser, les petites pensions, ce sont essentiellement des veuves de 80 ans, avec des carrières totalement incomplètes et n’ayant pas accès à la pension minimum."

4% en 2030 – Investissements publics

Charles Michel l’avait compris, la Vivaldi poursuit dans cette veine. La Belgique va devoir relever son taux d’investissements publics, qui était de 2,6% du PIB en 2019. Rien de bien neuf: voilà trente ans que la Belgique sous-investit allègrement.

Le duo de formateurs De Croo et Magnette pose cette balise: en 2030, ce taux d’investissement devra être repassé à 4% du PIB. Tout en reconnaissant que chaque niveau de pouvoir devra y mettre du sien, dans cette Belgique aux multiples étages. À vrai dire, c’est l’échelon fédéral qui devra fournir le moins d’efforts. S’il supportait, dans les années 1970, quelque 70% du fardeau des investissements publics, cette part a fondu au fil des réformes de l’État, pour tendre vers les 10%. Régions et pouvoirs locaux sont en première ligne.

0,13% Du PIB EN ARDOISE Un stimulus à hauteur de 0,5% du PIB dans les investissements publics dopera l’économie, mais laissera tout de même, au bout de vingt ans, une ardoise de 0,13% du PIB. Autrement dit, pareille mesure ne s’autofinance qu’aux trois quarts, et sur le moyen terme encore bien.

N’empêche, l’ambition est belle. "C’est très bien", glisse le patron du Bureau du plan, Philippe Donnay. "Même si cela dépendra du type d’investissements effectués." Et si la Vivaldi semble compter largement sur les effets retours, on lui rappellera qu’en 2017, les modèles du Plan aboutissaient à la conclusion suivante: un stimulus de 0,5% du PIB dans les investissements dopera en effet l’économie, mais laissera tout de même, au bout de vingt ans, une ardoise de 0,13% du PIB. Autrement dit, pareille mesure ne s’autofinance qu’aux trois quarts, et sur le moyen terme encore bien.

Un léger bémol, pour la route... "Réaliser des infrastructures nécessite des métiers techniques", avance Philippe Donnay. "Or ceux-ci sont déjà en pénurie. Comment concrétise-t-on cette belle ambition?"

3,4% en 2024 – Budget

Placée sous le signe du Covid, 2020 aura pris un malin plaisir à massacrer toutes les prévisions budgétaires. Afin de limiter les dégâts, la Belgique a dépensé (presque) sans compter, faisant sauter le verrou de la rigueur. Il semblerait toutefois que l’addition soit moins colossale que prévu. Alors que l’on attendait un déficit nominal dépassant, fin 2020, les 10% du PIB, les dernières prévisions le situaient aux alentours de 7,6%. Et, à politique inchangée, celui-ci devrait s’établir à 4,1% en 2024.

Voilà où débarque la Vivaldi. Qui entend reprendre la situation en main – mais pas trop ferme, la main. Son ambition est de fournir chaque année un effort fixe à hauteur de 0,2% du PIB, agrémenté, si la reprise et la croissance le permettent, d’un supplément variable allant jusque 0,2%. En théorie, le Fédéral devrait resserrer les boulons à hauteur de 1,4% du PIB d’ici 2024, afin de ramener ce déficit nominal à 3,4%.

1,4% du PIB En théorie, la Vivaldi affiche l'intention d'améliorer le solde nominal de la Belgique à hauteur de 1,4% du PIB. De quoi ramener le déficit, en 2024, à 3,4% du PIB. Mais cet effort sera partiellement lié à la reprise et à la croissance.

Une remarque à ce stade. Nulle mention du déficit structurel, qui est le nominal débarrassé des aléas de la conjoncture et des mesures non récurrentes. Tel est pourtant le thermomètre favori de la Commission européenne, qui demandait il y a peu une amélioration structurelle de 0,6% du PIB l’an, avant que le coronavirus ne rebatte les cartes.

On le voit: s’il est question de reprendre le processus d’assainissement, c’est à un rythme nettement moins soutenu. Et plus aucun horizon n’est fixé pour un hypothétique retour à l’équilibre.

Ce qui marque encore, c’est le flou qui flotte dans la note de la majorité. Jugez plutôt. Aucune nouvelle taxe ne verra le jour… sauf dans le cadre de discussions budgétaires, qui constituent pourtant leur habitat naturel. Ah oui, il est aussi question d’une contribution équitable des individus disposant d’une plus grande capacité contributive, dans laquelle chaque partenaire projette pour l’heure ce que bon lui semble.

De manière générale, la Vivaldi doit encore apporter de la clarté sur la manière dont elle va financer ses politiques nouvelles – et on la surprend déjà à user de vieux tours de passe-passe, comme capturer 1 milliard de recettes supplémentaires dans le filet de la lutte contre la fraude fiscale et sociale.

Surtout que certains engagements risquent de peser lourd. On pense notamment au respect, d’ici 2030, de la norme de 0,7% du revenu national brut (RNB) consacré à la coopération au développement. Selon les calculs du CNCD, en 2019, il manquait 1,3 milliard pour tenir cet engagement.

55% en 2030 – Climat

L’ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% pour 2030 est un signal politique fort, même s’il n’est pas à prendre au pied de la lettre. La Vivaldi s’engage clairement dans la transition climatique, en promettant à son échelle le développement de capacités renouvelables, des investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments publics, ou encore l'élaboration d’une mobilité décarbonée. La déclaration gouvernementale promet des investissements structurants, mais aussi la création d’un "instrument fiscal" pour décourager la consommation de combustibles fossiles.

Quant aux fameux 55%, ils marquent avant tout l’adhésion à la direction donnée par la Commission européenne, qui plaide pour fixer un tel objectif au niveau de l’Union. Mais le transposer tel quel à la Belgique, le Fédéral n’en a pas les moyens. Parce que l’objectif européen ne repose pas seulement sur une répartition d’efforts entre États, mais aussi sur une bourse de quotas d’émissions pour les industries les plus polluantes. Sur cette part de l’objectif européen, dont la Commission voudrait encore élargir la portée, les pouvoirs publics belges n’ont pas de levier. Pas de prise, donc, sur l’évolution des émissions effectives des pôles industriels du pays: c’est aux grands émetteurs de choisir de réduire leurs émissions ou de payer pour continuer à émettre.

Dans un pays fédéral sans hiérarchie entre ses entités, il va par ailleurs de soi que l’échelon fédéral ne parle que pour son périmètre, alors que de grands leviers de la politique climatique se trouvent dans les mains régionales.

0% en 2026 – Mobilité

Tel est l’objectif de mobilité le plus commenté: en finir à terme avec la vente de véhicules thermiques. Et imposer que, dès 2026, toutes les nouvelles voitures de société soient électriques. Cela ne devrait pas poser de problème d’un point de vue de l’offre de véhicules qui s’annonce pléthorique d’ici là. Un sacré bond en avant sera par contre nécessaire en termes d’infrastructures de recharge alors que l’on compte cinq fois moins de bornes en Belgique qu’aux Pays-Bas.

L’autre grosse inconnue est fiscale. À l’heure actuelle, les voitures de société électriques sont déductibles à 100%. Si tous les véhicules de société passent à l’électricité, cela constituera un manque à gagner, "car la base taxable va diminuer", détaille Vincent Houart du Arval Mobility Observatory.

100% À l’heure actuelle, les voitures de société électriques sont déductibles à 100%. Si toutes les voitures de société passent à l’électricité, cela constituera un manque à gagner, "car la base taxable va diminuer", détaille Vincent Houart du Arval Mobility Observatory.

Comment remplacer les accises sur le carburant à mesure que les consommateurs vont rouler à l’électricité? La réponse est toute trouvée: il va falloir entièrement revoir la fiscalité automobile.

Reste aussi la volonté d’offrir un budget mobilité à tous les travailleurs. Si celui-ci s’appuie sur une part salariale défiscalisée, la facture risque de rapidement monter dans les tours. Imaginons que 500.000 travailleurs y aient droit à hauteur de 75 euros par mois, le coût d’une telle mesure serait de 450 millions d’euros à charge du contribuable.

0% (?) en 2025 – Énergie

C’était l’un des principaux points de friction lors des négociations. L’une des décisions les plus importantes pour l’avenir du pays, aussi. La Vivaldi a finalement (presque) tranché: la sortie du nucléaire est confirmée pour 2025. Mais le gouvernement laisse une porte entrouverte, une sortie de secours en cas de mise en danger de la sécurité d’approvisionnement en électricité du pays. Aussi, l’accord prévoit de faire le point en novembre 2021 et, si danger il y a, la prolongation de deux réacteurs (2 GW) sera envisagée.

Outre ce geste, jugé flou par les uns et fort par les autres, la question du timing, toujours plus serré pour le déploiement de capacités au gaz mais aussi pour le lancement du mécanisme de soutien (CRM), inquiète les observateurs.

De plus, l’opérateur des centrales du pays, Engie, s’est exprimé fermement en défaveur du timing envisagé. Selon l’énergéticien, il sera «de facto impossible» de décider de prolonger deux réacteurs nucléaires à la fin de l'année prochaine. Pour cause, le gendarme de la sûreté nucléaire, l’AFCN, exige que tous les travaux de rénovation pour une prolongation de la durée de vie soient prêts d'ici 2025 et la mise en conformité des réacteurs est un long processus. À cela s’ajoutent les délais générés par les procédures administratives et réglementaires.