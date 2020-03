Les assemblées générales pourront être reportées jusqu'au début septembre

Assemblées générales

L’arrêté rappelle par ailleurs que le Conseil d’administration peut toujours décider à l'unanimité par écrit . L’organe d’administration peut également délibérer et décider (le cas échéant à la majorité) " au moyen d'une communication électronique qui permet la discussion ".

Procédures prolongées

Sur le plan purement judiciaire. Deux dispositions concernent tout d'abord la prolongation des délais de procédure civile et administrative de la durée de la crise du coronavirus et la possibilité, durant cette crise, de traiter l'affaire par écrit, et donc sans plaidoirie, ou par voie électronique, le cas échéant, pour autant que toutes les parties soient d’accord.