Les assureurs contestent la taxe sur les comptes-titres devant la Cour constitutionnelle

Malaise

Assuralia demande à la Cour constitutionnelle d'annuler l'Article 4 de la loi. Cette annulation apporterait la sécurité juridique nécessaire et, selon lui, résoudrait le problème d'inégalité de traitement entre les produits d'assurance et ceux des autres institutions financières, y compris les produits d'assurance commercialisés par les assureurs étrangers.

Modifications

Si la Cour constitutionnelle annule l'Article 4, le secteur se dit prêt à chercher avec le ministre des solutions garantissant un "level playing field" et une sécurité juridique suffisante. À l'heure actuelle, on ignore quand la Cour constitutionnelle rendra son jugement.

La taxe sur les comptes-titres 2.0 remplace la précédente taxe éponyme, annulée en octobre 2019 par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire près de 18 mois après le début des procédures judiciaires. La Cour constitutionnelle avait émis trois objections: certains produits étaient soumis à la taxe, et d'autres pas, la loi faisait la distinction entre les titres détenus sur un compte et les titres nominatifs, et il était possible d'éviter la taxe en augmentant le nombre de titulaires d'un compte.