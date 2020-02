Les auteurs de revenge porn bientôt plus lourdement sanctionnés

90% des victimes sont des femmes

Or, le phénomène concernerait de plus en plus de monde. "Il était important de légiférer. La diffusion de tels contenus revêt un aspect particulièrement dégradant et destructeur pour les familles", insiste la députée Vanessa Matz (cdH). Dans près de 90% des cas, les victimes de ces vengeances pornographiques sont des femmes et parfois de très jeunes filles.