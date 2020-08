Les bleus et les verts se lèvent contre le projet institutionnel de Magnette et De Wever

Fini de jouer. Les libéraux et les écologistes du nord et du sud du pays crient en chœur qu'ils refusent le projet des chargés de mission royale qui "conduit à rendre les institutions plus complexes et moins lisibles". Ils demandent de la clarté pour avancer: veulent-ils travailler avec les bleus ou les verts?

Aujourd'hui, un an et trois mois après les élections, on en est toujours à se demander: qui veut de qui? Les citoyens se posent la question, les politiques aussi visiblement.

Pour l'instant, on en est à une mission royale confiée à Paul Magnette et à Bart De Wever. Ce tandem de président PS et N-VA a réussi jusqu'ici à plus ou moins rassembler, outre leur parti respectif, trois autres partis: le CD&V, le cdH et le sp.a. Ça compte pour 69 sièges à la Chambre, qui en a 150. Qui ajouter pour obtenir une majorité? Les bleus et les verts sont en phase de test, ils ont déjà été reçus par les deux missionnaires. Groen et Ecolo sont encore passés les voir mercredi. On ne sait pas trop ce qui s'est dit.

Préparation et concertation, SVP

Ce jeudi matin est tombé un communiqué envoyé par Ecolo, Groen, le MR et l'Open Vld.

"Leur schéma conduit à rendre les institutions plus complexes et moins lisibles: un modèle qui n’est pas le nôtre." Ecolo, Groen, MR et Open Vld

Que disent-ils? Qu'ils s’engagent pleinement à la recherche d’un gouvernement de plein exercice avec une majorité parlementaire. Mais aussi qu'ils sont inquiets concernant les projets des deux chargés de mission, notamment pour le volet institutionnel. Leur schéma, dit le communiqué, "conduit à rendre les institutions plus complexes et moins lisibles: un modèle qui n’est pas le nôtre. Ecolo et Groen, MR et Open Vld veulent évidemment participer à une Belgique qui fonctionne plus efficacement, au service de nos concitoyens et de leurs préoccupations de tous les jours. De telles réformes nécessitent cependant une préparation approfondie et une concertation suffisante. Certaines compétences peuvent être régionalisées, mais d’autres tout autant refédéralisées afin d’augmenter l’efficacité. Les réformes institutionnelles ont toujours été pour nous un moyen, jamais un objectif en soi."

Pas de surenchère

Ce n'est pas une surprise en soi: on sait que les verts et le MR, mené par un Georges-Louis Bouchez à qui la Belgique est très chère, ne veulent pas d'une nouvelle réforme de l'État. Par ailleurs, de nombreuses voix d'experts s'expriment pour rappeler que ce genre de projet doit se préparer minutieusement et qu'aucun parti, hormis la N-VA, n'a vraiment planché sur le sujet.

Alors quoi? Les deux familles "demandent aux missionnaires royaux de la clarté au sujet de la coalition qui a leur préférence et de faire le choix de solutions stables et solides." Stop aux petits jeux, également: ils refusent de "prendre part à une surenchère qui les dresse l’une contre l’autre afin de déterminer qui peut rejoindre le prochain gouvernement".

Pas des pantins...

Cette surenchère, c’est "celui qui veut le moins montera dans le gouvernement. C’est de la surenchère négative, en quoi est-ce nécessaire de diviser les familles?", relève la porte-parole du MR.

Et donc maintenant, on attend la réponse du tandem aux commandes des négociations. "Nous n’avons pas encore eu de retour", explique la porte-parole du MR, qui éclaircit le sens du message. "On veut dire que nous sommes plusieurs à dire la même chose. Que nous sommes toujours ouverts. Mais que nous voulons un gouvernement majoritaire, stable, de plein exercice et jusqu’à la fin de la législature."