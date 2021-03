Les blindés du Musée de l'Armée vont déménager

Des blindés datant de la Guerre froide vont déménager de Brasschaat vers Ypres. Une migration qui confirme la scission de la collection de chars du Musée de l'Armée entre la Flandre et la Wallonie.

Le War Heritage Institute (WHI), l’institution nationale qui chapeaute le patrimoine militaire belge, a annoncé mercredi le déménagement, d'ici 2024, de la collection des blindés stockés à Brasschaat vers Ypres.

Depuis 2010, une partie du domaine militaire de Brasschaat est occupée par son prédécesseur, le Musée royal de l’Armée, comme lieu de stockage de la collection du matériel roulant utilisé depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

Un nouveau site muséal?

Brasschaat remplit tant une fonction de stockage qu’une fonction muséale, avec une petite exposition dédiée à l'artillerie, le Gunfire Museum. Dans les années à venir, indique le WHI, la fonction de stockage à Brasschaat sera réduite, au profit d’un nouveau site à Ypres, où la Défense met 20.000 m2 de hangars à la disposition du WHI. Le dépôt d’Ypres se trouve à moins de huit kilomètres du Bunker de Commandement du Kemmelberg, un autre site du WHI dédié à la Guerre froide. "Les deux sites ont donc un solide lien historique et peuvent être développés autour d’un même thème, dans une région qui constitue déjà un important pôle touristique en matière de patrimoine militaire", fait valoir le WHI, qui laisse ainsi entendre que ce futur dépôt à Ypres pourrait devenir un nouveau site muséal.

Pourquoi un tel déménagement, alors qu'il y a quelques années, on prêtait à Jan Jambon (N-VA), qui a été bourgmestre de Brasschaat, l'intention de créer un grand pôle muséal dans sa commune? C'est que le ministre-président flamand, qui est encore conseiller communal à Brasschaat, n'a pas fait progresser le dossier à l'époque. Et aujourd'hui, l'idée de développer des plans muséaux et touristiques a été abandonnée par la commune.

Or, rappelle le WHI, les hangars actuellement occupés à Gunfire-Brasschaat sont trop petits pour permettre la conservation de tous les véhicules à l’abri et nombre d’entre eux se retrouvent donc à l’air libre. À l’exception d’un hangar, tous les bâtiments sont en mauvais état. De son côté, la Défense ne désire pas investir dans les vieux bâtiments et le WHI quant à lui n’en a pas les moyens. Depuis, la Défense négocie la vente du site avec la commune, qui n'exclut pas de garder un projet de musée plus réduit.

Bastogne Barracks

Ce transfert confirme la scission de la plus grande partie de la collection de chars et de véhicules blindés du Musée de l'Armée - une des plus riches d'Europe - entre la Flandre et la Wallonie. Par le passé, une petite partie de ce parc - les fleurons - était exposée dans la Cour carrée du Musée au Cinquantenaire, qui a été vidée dans l'attente d'une rénovation qui n'a jamais eu lieu.