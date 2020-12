Les bonus, plus nombreux et plus élevés en 2020

Étonnant? Eh bien non! L'explication est simple: les bonus alloués en 2020 reviennent principalement sur les prestations des entreprises durant l'année 2019 , exercice particulièrement bon pour nombre d'entre elles. "Étant donné que 2019 était une année prospère sur le plan économique et que la pénurie sur le marché de l’emploi se faisait sentir dans de nombreux secteurs, il est également logique que le montant moyen des bonus ait augmenté", observe Catherine Langenaeken, consultante senior chez Acerta.

Le bonus non récurrent a la cote

En se penchant plus en détail sur les données de l'enquête, on constate que le bonus non récurrent (CCT 90), comprenez un bonus collectif dépendant d'objectifs prédéterminés par l'entreprise, reste le plus populaire. Cette année, près de 15% des employés ont perçu une gratification de ce type.