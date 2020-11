Les chefs-cabs de l'exécutif De Croo

Voici un mois et demi que le gouvernement De Croo est en place. Quelques semaines mises à profit pour constituer les cabinets des vingt membres de l'exécutif fédéral. Voici celles et ceux qui les dirigeront. Dans l'ombre.

Alexander De Croo (Open Vld), Premier ministre

Le Premier ministre a très rapidement jeté son dévolu sur deux valeurs sûres des cabinets Vld. Ruben Lecok (40) ancien de chez Guy Verhofstadt et de plusieurs ministres libéraux flamands, dont 8 ans au cabinet vice-Premier d'Alexander De Croo, a été nommé chef de cabinet. Pour les Affaires extérieures et la sécurité, retour de Peeter Moors. Ce diplomate de 59 ans, déjà au cabinet De Croo sous la législature précédente, venait d'être nommé à la tête de l'administration des Affaires étrangères.

Pierre-Yves Dermagne (PS), Vice-Premier ministre, en charge de l'Economie et du Travail

Pierre-Yves Dermagne a lui aussi choisi l'expérience en désignant Christophe Soil et Florence Lepoivre, respectivement pour les affaires générales et l'économie. Le premier est multi-diplômé en science économique (ULB) et a quitté la direction du bureau bruxellois de planification pour rejoindre le cabinet Dermagne. Il fut directeur de cabinet adjoint de Laurette Onkelinx (2011-2014). Florence Lepoivre, diplômée en psychologie sociale, a également conseillé Laurette Onkelinx et fut cheffe de cabinet adjointe du ministre de l'Aide à la jeunesse.

Karine Lalieux (PS), ministre des Pensions et de l'Intégration sociale

Pierre Provost avait fait ses preuves aux côtés d'Elio Di Rupo, notamment quand il s'était agi de négocier la réforme de la Loi de financement en 2010-11. Economiste, le chef de cabinet Pensions avait suivi son patron au 16 avant d'atterrir à la Fédération-Wallonie Bruxelles (chez Fadila Laanan) en 2014.

Ludivine Dedonder (PS), ministre de la Défense

Jamil Araoud était directeur général de Bruxelles Prévention et Sécurité, organisme pararégional dont il avait contribué à jeter les bases au sein du cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Il vient des renseignements militaires.

Thomas Dermine (PS), Secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques et de la Politique scientifique

Le jeune secrétaire d'Etat peut s'appuyer sur un routard des cabinets socialistes: Amaury Caprasse. Ingénieur, celui-ci est passé, comme son secrétaire d'Etat, chez Mc Kinsey avant d'intégrer plusieurs cabinets au niveau wallon. Il a également travaillé pour la direction de l'aéroport de Charleroi.

Sophie Wilmès (MR), vice-Première ministre, en charge des Affaires étrangères et européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales

Sans surprise, Gerald Duffy se succède à lui-même. Cet ancien secrétaire politique du groupe MR à la Chambre avait déjà dirigé les cabinets de Charles Michel puis de Sophie Wilmès au 16 rue de la Loi. Antoine Evrard, diplomate proche de Charles Michel, a quitté son poste au Mexique pour diriger le cabinet Affaires étrangères.

David Clarinval (MR), ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles

Christine Lhost est une habituée des classes moyennes et des PME dont elle s'est déjà occupée auprès des ministres Sabine Laruelle, Willy Borsus et Denis Ducarme. Elle rempile donc.

Mathieu Michel (MR), secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative et de la Régie

Continuité encore, Laurent Taildeman dirige le cabinet Michel. Diplomé en comptabilité, il est rentré en 2014 comme chef de cabinet adjoint auprès des ministres du Budget.

Georges Gilkinet (Ecolo), vice-Premier ministre, en charge de la Mobilité

Le Namurois a choisi le sherpa en chef de son parti pour diriger son cabinet pour ce qui est des affaires générales. Grégory Van Lint était secrétaire politique du groupe Ecolo à la Chambre. Patrick Balcaen dirige la cellule Mobilité du cabinet. Il fut déjà collaborateur d'Isabelle Durant au sein du gouvernement fédéral (1999-2003), de Jean-Marc Nollet à la Fédération Wallonie-Bruxelles et des ex-ministres bruxellois Evelyne Huytebroeck et Bruno De Lille.

Zakia Khattabi (Ecolo), ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal

Zakia Khattabi a fait appel à un académique reconnu de l'Université de Gand. Bernard Mazijn est ingénieur agronome et spécialiste du développement durable. Outre ses travaux et engagements, il a déjà conseillé le gouvernement fédéral sur le développement durable entre 2004 et 2007.

Sarah Schlitz (Ecolo), secrétaire d’Etat à l’Egalité des genres, des chances et à la Diversité

C’est au CPAS de Schaerbeek que Sarah Schlitz est allée chercher sa cheffe de cabinet. Politologue, Amélie Servotte y était directrice du département "personnes âgées". Auparavant, elle travaillait pour la commune de Schaerbeek en tant que manager "genre et diversité". Entre 2010 et 2014, elle fut conseillère au cabinet de Jean-Marc Nollet (Ecolo), lorsqu’il était ministre en charge de la Recherche.

Vincent Van Peteghem (CD&V), vice-Premier ministre, en charge des Finances, de la Coordination de la lutte contre la fraude

Eddy Peeters, ancien d'IBM et de PWC est un abonné aux cabinets ministériels. Il a travaillé pour Jo Vandeurzen, Steven Vanackere, Pieter De Crem, Kris Peeters, Wouter Beke, Koen Geens et Nathalie Muylle. Pour sa cellule Finances, Vincent Van Peteghem mise sur Filip Van de Velde. Ingénieur de formation, cet inspecteur des finances est déjà passé par plusieurs cabinets ministériels.

Annelies Verlinden (CD&V), ministre de l’Intérieur et des Réformes institutionnelles

Thomas Sterckx prend la direction de l'équipe Verlinden. Cet avocat spécialisé dans le droit environnemental et de l'énergie avait déjà dirigé le cabinet du ministre flamand Koen Van den Heuvel (Environnement) pendant 9 mois.

Sammy Mahdi (CD&V), secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, chargé de la Loterie nationale

Spécialiste du droit international, en particulier pour ce qui touche à la migration, Nicole de Moor était toute désignée. Elle a travaillé pour le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides avant de rejoindre le cabinet de Kris Peeters en 2014 puis de Nathalie Muylle.

Vincent Van Quickenborne (Open Vld), vice-Premier ministre, en charge de la Justice et de la Mer du Nord

Intéressant CV que celui de Karla Basselier qui dirige la cellule Affaires générales de "Van Quick". Cette spécialiste en droit international et européen a officié dans le secteur diamantaire. C'est Mathilde Steenbergen, criminologue, qui prend en charge la compétence Justice. Vincent Van Quickenborne a également recruté Paul Van Tigcheld, désormais ex-directeur de l'Ocam, organisme chargé de la surveillance de la menace terroriste.

Eva De Bleeker (Open Vld), secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs

Encore une inspectrice des finances. Lieve Schuermans fait valoir une expérience d'une dizaine d'années dans les cabinets ministériels flamands entre le milieu des années 2000 et 2014.

Frank Vandenbroucke (sp.a), vice-Premier ministre, en charge des Affaires sociales et de la Santé publique

Ri De Ridder (ancien chef de l’Inami) était pressenti mais c'est Jan Bertels, député fédéral et ancien directeur général du SPF Affaires sociales qui dirige le cabinet Vandenbroucke. Il a également été conseiller en sécurité sociale dans les cabinets de Jan Peeters et Johan Vande Lanotte. Mathias Dobbels, spécialiste en relations internationales et docteur en science politique, est chef de cabinet vice-Premier. Il vient du cabinet du ministre bruxellois Pascal Smet.

Meryame Kitir (sp.a), ministre de la Coopération au développement, chargée des Grandes villes

L'ex-députée a choisi Anke Van Lancker pour diriger son cabinet. Diplomate, cette dernière a été en poste en Chine puis au Vietnam. Elle a participé à la présidence belge de l'Union européenne en 2010-11.

Petra De Sutter (Groen), vice-Première ministre, chargée de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste

C'est Els Van Weert qui prendra en charge les Affaires générales pour la vice-Première Groen. C'est loin d'être une novice en politique puisqu'elle fut députée fédérale dès 1999, présidente du parti Spirit et secrétaire d'Etat au développement durable entre 2004 et 2007. Kurt Van Raemdonck suivra plus particulièrement la Fonction publique et les Entreprises publiques. Venant de Skeyes, l'aiguilleur du ciel, il a une longue expérience dans les ressources humaines.

Tinne Van der Straeten (Groen), ministre de l'Energie