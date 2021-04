Les chiffres permettent de lâcher (un peu) la bride

La pression sur les hôpitaux reste importante, mais les contaminations diminuent et la vaccination avance. De quoi assouplir, mais pas trop et surtout pas trop vite...

Trop de patients en soins intensifs

Sans entrer dans une polémique, tentons de comprendre la logique derrière les choix posés ce mercredi. Pour cela, revenons d'abord quelques semaines en arrière et plus précisément au 24 mars, date du dernier Codeco. Ce jour-là, les autorités politiques décidaient de serrer la vis, justifiant principalement leur action en se référant à une hausse continue des hospitalisations. La moyenne de celles-ci s'établissait alors à 204 par jour. Et aujourd'hui? Elle atteint 256,7 entrées quotidiennes. Une situation stable par rapport à la semaine dernière, mais un chiffre qui reste plus élevé que lors du dernier Codeco. Si le pic des admissions semble passé, les autorités insistent: elles misent sur la prudence.