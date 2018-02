Les communes aussi peuvent stimuler l'emploi

Ainsi, il constate que certaines communes affichent un taux de chômage élevé, combiné à un taux d’activité très bas. C’est le cas de Molenbeek par exemple, avec ses 25% de chômeurs et 40% seulement de taux d’activité. "Un taux de chômage élevé cache souvent une situation plus problématique encore avec un certain nombre de gens qui ont renoncé à chercher du travail et ne participent dès lors plus au marché de l’emploi", note-t-il.