Les communes wallonnes exigent 220 millons du gâteau Belfius

A la veille de la mise en Bourse de la banque Belfius, les municipalistes wallons montent au front et exigent des compensations suite au deal négocié entre le Fédéral et Arco.

Bras de fer avec le fédéral

"L’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) n’entend pas que ses membres, actionnaires historiques du Holding communal (qui détenait une participation dans Dexia, NDLR), soient discriminés par rapport à d’autres et exige une compensation par rapport au geste qui semble vouloir être consenti en faveur des ex-coopérateurs d’Arco", explique l’organisation.

Pour bien comprendre l’enjeu qui se cache derrière ce nouveau bras de fer, il faut remonter à la crise de 2008 et l’effondrement de la banque Dexia. La faillite de Dexia en 2011 a entraîné la chute de l'un de ses gros actionnaires Arco , coopérative financière du mouvement ouvrier chrétien (Moc en français, ACW en néerlandais), et ses 800.000 coopérateurs en majorité flamands. Avec une perte totale pour eux de 1,5 milliard d'euros.

Inégalité de traitement

Au front, les municipalistes espèrent récupérer pas moins de 220 millions d’euros. L’estimation repose sur le manque à gagner suite à la recapitalisation de Dexia et sa débâcle. "En 2009, les pouvoirs locaux wallons ont recapitalisé Dexia à hauteur de 80 millions. Beaucoup de communes se sont endettées pour recapitaliser le Holding communal. Aujourd’hui, on évalue le manque à gagner à près de 550 millions d’euros si on intègre les dividendes perdus. Si l’Etat couvre 40% du capital perdu par les coopérateurs d’Arco, il serait juste qu’il couvre également 40% des 550 millions perdus par les pouvoirs locaux wallons. Cela représente plus ou moins 220 millions", estime un conseiller de l’UVCW.