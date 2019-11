"Les compromis de Di Rupo sont des pas que Magnette ne franchirait pas"

Clair dans ses intentions

Rik Van Cauwelaert, journaliste historique et chroniqueur au Tijd, abonde: "Elio Di Rupo a fait des compromis qui ont fait très mal au PS, sur l’exclusion de chômeurs et la loi spéciale de financement, on sent que c’est le genre de pas que Magnette ne franchirait jamais" .

Une option plus qu’incertaine pour nos observateurs. "Paul Magnette est respecté en Flandre mais on sait qu’il est très à gauche, or le président, c’est le parti, dit Carl Devos. Il y a cette idée que Paul Magnette rêve d’un gouvernement de gauche et que ce seront les Flamands qui vont payer la facture. Ajoutez à cela que qu’il n’y aurait pas de majorité côté flamand et vous comprendrez que c’est compliqué." Rik Van Cauwelaert ajoute la crainte de voir cette configuration permettre à la N-VA et au Vlaams Belang d’obtenir une majorité au prochain scrutin. "C’est comme placer l’Open Vld et le CD&V comme cible dans un stand de tir pour l’opposition", dit-il.