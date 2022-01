Les consultations du registre des comptes bancaires multipliées par trois en 2021

Le registre des comptes bancaires et des contrats d'assurances des Belges a été consulté pas moins de 153.000 fois en 2021 . C'est trois fois plus qu'en 2020.

Ce sont précisément les notaires qui sont à l'origine, en 2021, de plus de la moitié des consultations (87.141). "Nous n'effectuons une recherche que si les clients nous le demandent pour une succession", précise Bart Azare, porte-parole de notaris.be. Le fisc arrive en deuxième place : les 52.000 consultations effectuées (+5% sur un an), l'ont été en raison de soupçons de fraude fiscale . Les consultations du SPF Justice, dans le cadre d'une enquête pénale, ont été pour leur part multipliées par cinq en 2021 (à plus de 10.000).

L'explosion du nombre de consultations suscite une inquiétude d'autant plus vive que le registre sera enrichi, bientôt, de données plus sensibles encore. À partir de la fin janvier, les banques et assureurs devront, en effet, l'alimenter deux fois par an des soldes de tous les comptes et contrats des Belges. Une consultation du registre permettra donc de savoir précisément, pour chaque Belge, les sommes sur ses comptes, ses emprunts et le capital de ses assurances-vie.