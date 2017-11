Les coulisses de la semaine

Les coulisses de la rédaction, entre nominations politiques et politique internationale.

Quand Mark Rutte corrige sa "maladresse"

© Vadot × Un ménage à trois, c’est bien connu, c’est toujours difficile… Charles aime Xavier qui aime Mark et vice-versa. Mais entre les trois amants libéraux du Benelux, respectivement Premier ministre belge, luxembourgeois et néerlandais, les choses se sont gâtées depuis que Mark Rutte, soucieux de se faire un peu de publicité sur le dos de la Belgique, a pris notre pays comme exemple fiscal de tout ce qu’il ne fallait pas faire – entre autres en matière de taxation des dividendes – pour éviter de faire fuir les entreprises. "Regardez la Belgique, il ne leur reste plus qu’une seule grande entreprise, AB InBev", a cinglé le Hollandais. Inutile d’écrire que, du côté belge, on a vécu cette saillie néerlandaise comme un vrai coup bas, un coup de canif dans le mariage Benelux. "Débile et faux", s’est d’ailleurs fâché Charles Michel cette semaine, devant quelques-uns de ses collaborateurs. Tiens, Mark Rutte s’est même fendu de quelques SMS à l’endroit de son collègue belge pour s’excuser. Celui-ci lui a répondu qu’il attendait que le tir soit corrigé publiquement. Ce que Rutte a fait devant son Parlement cette semaine. Interrogé par un député, il a dit avoir été "maladroit" dans ses déclarations vis-à-vis de la Belgique. Il est vrai qu’il serait idiot de se fâcher pour de bon avec l’un de ses principaux clients – les économies belge et néerlandaise étant tellement dépendantes l’une de l’autre. Bref, la hache de guerre est enterrée. Allez, Mark, on réglera tout ça lors de la prochaine Coupe du Monde de football dans un bon derby entre nos Diables Rouges et les "Oranje". Ah, non, c’est vrai, vous n’y serez pas à cette Coupe du Monde. Quel dommage…

L’armada Ecolo était à la COP…

La tradition est désormais bien établie: à chaque COP, grand-messe climatique, les négociateurs belges se retrouvent entre ministres, équipes techniques, fonctionnaires, etc., pour partager un bon petit-déjeuner. C’était encore le cas ce mercredi, à Bonn, au célèbre hôtel Consul où les ministres Jean-Luc Crucke et Céline Fremault, entre saucisses, myrtilles et pain de seigle, honoraient la table allemande. Quelle ne fut pas leur surprise de voir débarquer là une armada verte. Rien moins que quatre responsables d’Ecolo (Jean-Marc Nollet, Philippe Henry, Zakia Khattabi et Evelyne Huytebroeck) accompagnés de leur attaché de presse. Et là, certains négociateurs ont avalé leur café (allemand) de travers. "Quel culot! Quand ils étaient au pouvoir, ils ont foiré le photovoltaïque en Wallonie et les primes énergie à Bruxelles, le résultat de leurs politiques en matière climatique, c’est zéro, et ils viennent parader à la COP." Alors, on se tape l’incruste, les écolos?

Treize à table

Le Groupe des Dix, élargi à 13. Ils étaient treize à table, mercredi, au Cum Laude, le restaurant du Faculty Club de Louvain. Treize représentants des fédérations patronales et syndicales, un Groupe des Dix élargi. Réunion de crise soigneusement tenue secrète? Rien de cela. Le rendez-vous n’était pas inscrit à l’agenda de la concertation sociale. Si Bernard Gilliot, le président de la FEB et aussi président du G10, avait rameuté tout le monde, c’était surtout pour fêter le départ de trois des membres du groupe: Marc Goblet (FGTB), Karel Van Eetvelt (Unizo) et Philippe Godefroid (UCM). Les trois hommes sont arrivés en fin de mandat quasi en même temps (le numéro 2 de la FGTB a anticipé d’un an son départ pour des raisons de santé). Ils sont remplacés par Robert Vertenueil, Danny Van Assche et Pierre-Frédéric Nyst.

Trois visages du G10 qui partent d’un coup, c’est plutôt rare. Leurs collègues leur ont donc rendu hommage dans un endroit plutôt prestigieux, un des sites belges classés par l’Unesco. Le Cum Laude est en effet logé au sein de l’ancien Grand Béguinage de Louvain. Les trois partants ont reçu en prime un panier composé de produits du terroir… belge évidemment.

Un ancien béguinage planté dans un écrin de verdure, un endroit propice à la réflexion et à la méditation? Entre le plat et le dessert, on a en tout cas devisé de l’importance de la concertation sociale et de la nécessité de reprendre la main face au gouvernement. "Ce n’est pas une réunion entre amis non plus", nous confie-t-on. Ce qui n’a pas empêché les convives de se remémorer quelques anecdotes qui ont animé les réunions les plus chaudes du G10.

Histoire de nominations

Scène assez cocasse mardi dernier dans les bureaux du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Alors que le président sortant Dominique Vosters offrait un pot de départ à ses collaborateurs – son mandat venant à terme le lendemain –, ces derniers ont appris au moment même le nom de son successeur, Karim Ibourki (photo), un fidèle du PS et en particulier du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte. "Nous ne savions strictement rien, on est tombés des nues", jurent plusieurs membres du gendarme de l’audiovisuel. D’autant que ce n’était pas le casting attendu. Pendant ce temps, le gouvernement mettait en catimini la dernière main au projet d’arrêté de nomination de l’intéressé et des vice-présidents. Et vous doutiez encore que c’était une (énième) nomination politique?

Comme à la grande époque

Et Pan! Six mois seulement après l’annonce de leur collaboration, le multi-entrepreneur John-Alexander Bogaerts et le bloggeur, chroniqueur, twitteur compulsif Marcel Sel se séparent déjà, comme l’indiquait Le Vif/L’Express. Ce mariage un peu contre nature n’aura pas duré bien longtemps. La sauce n’a pas pris et le Pan new-look cornaqué par Marcel Sel n’a jamais décollé. Les ventes ont, paraît-il, pris un bouillon, loin, très loin même des 10.000 exemplaires annoncés. John-Alexander Bogaerts fait même amende honorable: "Je me suis trop concentré sur le développement du cercle B19, pas assez sur Pan", confie-t-il. Les deux hommes se quittent, paraît-il, en bons termes.

Ceux qui craignent que ne renaisse l’ancien Père Ubu aux relents poujadistes et racistes en seront pour leurs frais: "Il n’est pas question de le faire renaître, nous allons plutôt revenir au Pan de la grande époque avec des échotiers et chroniqueurs venus des médias traditionnels, ce sera un journal plus commercial et plus rebelle", assure Bogaerts qui pilotera en personne le titre. Quant à Marcel Sel, qui dit réfléchir au développement d’un journal satirique en ligne, il se consolera avec le prix des Bibliothèques de la Ville de Bruxelles reçu cette semaine pour son roman "Rosa".

Lion des Flandres?

Le faux profil de Pierre-Olivier Beckers. Depuis 2015, il a raccroché. Pierre-Olivier Beckers a certes encore un "lion dans le ventre" comme il le dit si bien, mais à part sa position d’actionnaire, il n’est plus lié à Delhaize. Sauf que sa page LinkedIn dit le contraire. Selon cette dernière qui est relativement bien faite, le baron est toujours président de Delhaize. Un titre honorifique, alors? Rien du tout, la page est en fait une fausse. "J’ai déjà essayé 10 fois et même par des sites officiels de LinkedIn de faire supprimer cette page, mais en vain. Même d’autres personnes qui ont essayé pour moi n’y sont pas arrivées", explique-t-il. Il est vrai que ce n’est pas la seule fantaisie de cette page. On y voit notamment que Beckers serait membre du Parlement flamand. Un lion certes, mais pas à ce point-là!

The roadshow must go on…