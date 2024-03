Les critères pour les futurs parcs éoliens en mer se précisent

La ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straten (Groen), et son cabinet participent, ces mercredi et jeudi, aux Belgian Offshore Days , qui rassemblent à Ostende la quasi-totalité des entreprises belges actives dans l’éolien en mer en Belgique, de Deme à C-Power, en passant par Engie, Vestas ou John Cockerill.

Par enchères

On savait déjà que l’État belge allait travailler via un système d’enchères , qui repose sur un ‘strike price’, ou prix d’exercice, qui ne peut dépasser 95 euros par MWh: ce sont les candidats à la construction qui doivent dire quel prix ils demandent.

On savait aussi qu’ 1% minimum du total de l’investissement devra être ouvert à la participation citoyenne. Une participation qui pourra être directe (ce qui rapportera davantage de points) ou indirecte , via des crédits, des obligations ou du crowdfunding, apprend-on. Cela fera l’objet d’un contrôle, et éventuellement de sanctions.

Deux types de PPA

La Commission européenne encourageait les PPA à prix fixe pour 20 ans. La Belgique a voulu aussi donner la possibilité de vendre l’électricité produite via des PPA conclus via un système de mise en concurrence, mais sans condition de durée, pour ouvrir au maximum l’accès des entreprises à cette électricité verte. Et si le prix prévu dans ces PPA dépasse le ‘strike price’ plus 3 euros, le solde sera versé à l’État, via la société BE-Watt.