Les débats sur la loi climat reportés à l'après-élections

Impossible compromis

La modification de la Constitution n’était que l’une des pistes avancées pour assurer la légalité de la proposition législative sur la table. CD&V, Open VLD et MR lui préféraient un ou plusieurs accord(s) de coopération entre entités. Une piste rejetée d’emblée par les socialistes et les écologistes, qui y voyaient le risque de tirer les débats en longueur, voire de permettre à un seul parti, la N-VA, de bloquer le processus. De son côté, le parti Écolo avançait la possibilité de doter le Fédéral du pouvoir de fixer les objectifs du pays (après accord des entités fédérées): une forme de refédéralisation qui n’avait, elle non plus, aucune chance de rallier une majorité suffisante. Pour être adoptée, une loi spéciale doit réunir la majorité des deux tiers ainsi que la majorité simple dans chaque groupe linguistique.