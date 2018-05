Les délais d'appel devant la justice bruxelloise? Deux à trois ans

La Justice bruxelloise ne parvient pas à résorber son stock d’affaires pendantes devant la cour d’appel. Le délai d’appel moyen est de deux à trois ans. Parmi les pires? Les affaires pénales financières et de droit social, qui dépassent régulièrement les délais de prescription.

Peut-on encore être justement jugé à Bruxelles, ressort le plus important du pays? On est en droit de se poser la question au regard de l’allongement des délais devant la cour d’appel de Bruxelles. Pour un justiciable, faire appel d’une décision est souvent un choix coûteux, car il peut signifier un allongement de procédure sur des années, avec le prix que cela engendre en frais de justice.

4.500 affaires justice Chaque année, la cour d'appel de Bruxelles enregistre quelque 4.500 nouvelles affaires et en traite autant.

La cour d’appel de Bruxelles enregistre, en moyenne, 4.500 nouvelles affaires chaque année et en traite autant. Elle ne parvient pas à résorber ce que l’on nomme son "stock": environ 11.500 affaires pendantes qui restent encore à juger. Soit près de trois années pleines si jamais plus aucun dossier ne devait être mené devant elle. "C’est un stock historique que l’on n’arrive pas à diminuer. Il existe depuis les années 1980. Aujourd’hui, le délai d’appel moyen à Bruxelles est quantifiable entre deux et trois ans", résume Peter Hartoch, président néerlandophone de la chambre des mises en accusation et porte-parole de la cour. Les magistrats ont fait le choix clair de privilégier plusieurs spécialités juridiques, au risque de laisser de côté des pans entiers du droit. Et l’avenir n’est pas rose: plusieurs départs à la retraite de magistrats sont prévus fin 2018 et leur remplacement n’est toujours pas à l’ordre du jour, bien qu’une nomination prenne neuf mois.

Ce qui tourne bien

→ Les affaires familiales:"On ne peut se permettre un arriéré. Si un juge doit statuer sur la scolarisation d’un enfant, il ne peut pas mettre des années, ça n’aurait pas de sens", note Peter Hartoch. Les affaires jugées en première instance actuellement seront rejugées en appel à l’automne 2018, soit moins de six mois plus tard.

→ Le tribunal de police: Une nouvelle chambre a été créée fin 2017 et elle a tout changé dans un ressort bruxellois autrefois complètement saturé. Dans les années 2015-2016, un très grand nombre d’affaires de roulage étaient rattrapées par la prescription: il suffisait de ne plus payer ses PV et l’on pouvait s’en sortir blanc comme neige! "Il reste un gros arriéré mais il est en train de se résorber, rapporte un magistrat qui siège en tribunal de police. Aujourd’hui, dans les trois mois de l’appel, le dossier est bouclé. Ces problèmes de prescription sont derrière nous", se réjouit-il.

→ Les affaires commerciales: Elles peuvent être jugées dans un délai d’un an à Bruxelles, en moyenne, pour les plus délicates. "Les affaires qui peuvent être traitées en maximum 60 minutes devant la chambre sont fixées généralement dans le mois. Le monde des affaires ne peut se satisfaire de longs délais pour obtenir une décision", observe Patrick De Wolf, le président du tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

→ Les saisies et la cour des marchés: "Les chambres sont à jour", indique Peter Hartoch.

Ce qui tourne mal

→ Les chambres correctionnelles de droit commun: Ce sont les 12e et 14e chambres de la cour d’appel, qui ont à juger les affaires pénales les plus connues. Composées de magistrats très expérimentés, elles ont cependant souffert de problèmes d’effectifs réguliers. Les affaires impliquant des personnes détenues sont prises en priorité, dans un délai de quelques mois, histoire de ne pas devoir précipiter une libération anticipée aux conséquences possiblement désastreuses. Sinon, les affaires sont fixées en janvier 2019. Mais il s’agit d’un leurre. "Le vrai agenda nous emmène en 2020. On tire la langue, il y a des affaires moins urgentes que l’on doit remettre plusieurs fois", soupire un magistrat du parquet général, furieux face à la tournure des événements. Certains dossiers dits "mineurs" sont remis trois, quatre, cinq fois et prennent des années.

→ Les affaires pénales financières et de droit social: C’est LE caillou dans la botte de la cour d’appel: on ne compte plus les énormes dossiers à plusieurs centaines de milliers d’euros de biens saisis qui capotent et dépassent le délai de prescription. Réservée à la 11e chambre de la cour d’appel de Bruxelles, à qui il manque un magistrat depuis l’automne et jusqu’en août, la matière est profondément sinistrée. Aujourd’hui, les affaires sont systématiquement renvoyées au 3 mars 2020. Au mieux. On n’a pas fini de se lamenter et les fraudeurs ont un boulevard devant eux.