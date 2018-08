Les départs à la prépension ont diminué de moitié en quatre ans

Pourquoi une telle diminution?

Il est possible d'obtenir l'indemnité complémentaire dans le cas d'un licenciement intervenant après que l'on ait atteint l'âge de 60 ans. Il est possible d'abaisser l'âge de la prépension à 58 ans sur base d'une convention collective conclue au sein du secteur ou de l'entreprise. Dans un certain nombre de cas limité, il est encore possible d'abaisser l'âge.