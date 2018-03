Les députés ont voté, la dotation du prince Laurent devrait être diminuée de 15%

On en est encore au stade de la proposition. Mais hier, après un huis clos de plus de deux heures trente, les députés siégeant dans la commission spéciale de la Chambre devant statuer sur l’avenir de la dotation du prince Laurent ont rendu leur verdict. Douze hommes en colère. Sur treize. À la quasi unanimité (une voix contre), ils ont voté en faveur de la proposition de réduction de 15% de la dotation du frère du Roi . Un vote doit encore intervenir en séance plénière jeudi prochain .

La journée avait démarré à 10h du matin par l’audition de l’avocat du Prince, Me Laurent Arnauts, avant que les députés ne délibèrent à huis clos. Un long plaidoyer qui n’aura pas convaincu les membres de la commission . "Cette commission s’est attachée au fait précis et clair, à savoir que le prince Laurent n’avait pas l’autorisation du gouvernement pour participer à cette réception , explique le député David Clarinval (MR). La commission n’a pas été au-delà du fait que factuellement, la loi n’a pas été respectée."

Pour rappel, le gouvernement souhaite voir la dotation du prince rabotée de 15%, en guise de sanction infligée pour avoir participé, sans son autorisation, à une réception donnée le 19 juillet à la mission diplomatique chinoise auprès de l’Union européenne. Durant trois heures, l’avocat du frère du Roi, Me Laurent Arnauts, a plaidé la cause de son client, invoquant des vices de procédure, une violation des droits de la défense, et proposant une solution alternative à la sanction. Ou du moins, une révision à la baisse de celle-ci.