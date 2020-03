Les dessous d'une crise dans la crise

Une réunion tendue du Conseil national de sécurité. Au final: des milliers d'élèves renvoyés à la maison.

Un soirée de plus pour les annales de la politique belge. Cette rangée de fauteuils vides - ceux des ministres - devant les journalistes en live du "bunker", la salle de presse du gouvernement fédéral, attendant des heures durant les mesures prises par le Conseil national de sécurité (CNS).

Sur la RTBF, les pauvres bourgmestres Maxime Prévot (cdH) et Philippe Close (PS) face à Marius Gilbert, expert de l'ULB. Tous chargés par François De Brigode, Nathalie Maleux et Thomas Gadisseux de meubler l'antenne pendant plus de deux heures sur un seul et même thème: le coronavirus. On va dire: "chapeau", parce qu'ils l'ont fait. Belle équipe.

Pendant que, successivement Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo, Georges-Louis Bouchez, président du MR, et Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB, intervenaient par téléphone (on n'allait pas laisser un tel temps d'antenne au PS et au cdH), journalistes et observateurs se déchaînaient sur Twitter. Ces chaises vides, bon Dieu, c'était l'absence de pouvoir symbolisée comme jamais, c'était la Belgique évaporée en direct, rêve éveillé de tout nationaliste flamand.

Tout cela, pourquoi? Pour une querelle communautaire, lâchaient les sites d'info, en direct eux aussi. Flamands et francophones n'étaient pas d'accord sur un point: fermer les écoles. Confirmation. Ben Weyts (N-VA) rechignait à fermer alors que les francophones étaient partants.

Macron et Jeholet, adjuvants chefs

Comme souvent le déroulé de l'histoire fut un peu plus nuancé. Au début de la réunion, en dehors du fédéral, personne n'était vraiment prêt à fermer les établissements scolaires, nous revient-il. Normal, c'est une décision lourde qui charrie des effets pervers: des contacts favorisés entre grands parents et enfants contaminés et un nombre important de travailleurs désertant leur entreprise. "Oui mais ça se règle ça", en peste encore un francophone.

Mais les réunions préparatoires au CNS avaient laissé l'option ouverte. Celle de fermer bars et restaurant l'était tout autant, comme la fermeture des commerces. Cela discutait ferme sur le sujet, quand Emanuel Maron a débarqué. Sur les écrans français, mais également sur ceux de la RTBF qui n'en demandait pas tant pour occuper un peu le téléspectateur.

Le président français annonçait la fermeture de toutes les écoles d'Outre-Quiévrain. C'est fort, c'est jacobin, ça tombe verticalement comme un couperet. Pas comme en Belgique, où ça traîne en live. "Cela a fini de convaincre les francophones", glisse une source. Restaient les Flamands inflexibles. Surtout la N-VA et l'Open Vld.

"Moi, je vais fermer tout seul les écoles francophones, vous ne tiendrez pas 24 heures" Pierre-Yves Jeholet Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles (propos rapportés)

La pression est montée à un point tel que la Première ministre a dû organiser des discussions bilatérales, séparer les belligérants. Au bout d'un moment, ce serait Pierre-Yves Jeholet qui aurait sonné la fin de la récréation, disent certaines sources. "Moi, je vais fermer tout seul les écoles francophones", a martelé le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Vous ne tiendrez pas 24 heures", adressait-il aux Flamands.

Sur le coup de 22 heures 30, les ministres et ministre-présidents sortaient de leur tanière. Au grand soulagement de la presse dont les audiences étaient en train de se coucher. On avait un compromis. Des "leçons" suspendues, mais des écoles ouvertes à certains enfants. Une merveille de pragmatisme. Les journalistes et observateurs étaient satisfaits. Ils ont même fini par voir une femme d'Etat (fédéral).