Les discussions en vue de former un gouvernement suspendues

Selon le président du CD&V, il faut d'abord y voir plus clair sur les discussions entre PS et N-VA.

Les présidents de parti Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open Vld) et Joachim Coens (CD&V) ont décidé de suspendre temporairement leur mission et donc leurs discussions en vue de former une coalition Arizona, selon le président des chrétiens-démocrates.