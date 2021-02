Les données ou la vie

Tout cela fait désordre pour cette toute jeune entité – l'APD a à peine 3 ans –, à l'heure où son rôle est cardinal dans la lutte contre la pandémie . Ses doléances ne datent pas d’hier et les soubresauts qu'elle connaît ont déjà fait des dégâts. Qu'on se souvienne de la méfiance entourant la création de l'application de tracing Coronalert: seuls 2,5% des personnes testées positives ont prévenu leurs contacts.

Alors maintenant, on fait quoi? On agit. Il est grand temps que le Parlement s'empare lui-même de cette problématique et y mette bon ordre.