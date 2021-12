Les écoles d'infirmiers sont pleines, mais ça ne suffit pas

La pénurie de soignants dont souffre le secteur de la santé n'est pas due au manque d'étudiants s'engageant dans la filière, mais plutôt aux difficultés à rester dans le métier.

Mardi, plusieurs milliers de soignants ont manifesté dans le centre de Bruxelles contre l’obligation vaccinale. Mais cette revendication est l’arbre qui cache la forêt d’un malaise bien plus profond : "Un plan contre la pénurie d'infirmiers maintenant", "Sauvez notre système de santé au lieu de licencier", voilà ce que l’on pouvait lire sur les calicots brandis par les blouses blanches en colère. Au sein des hôpitaux, les responsables sont en panique : si les soignants sont écartés ou licenciés pour cause de non-vaccination, les difficultés dues au manque de personnel vont encore s’aggraver. Et elles ne seront pas résolues d’ici peu. Car si l’hémorragie de personnel menace, on manque aussi de nouveaux arrivants pour compenser les départs.

Lire aussi Le personnel infirmier demande un barème salarial adapté

"Les écoles sont vides, ont balancé d’une même voix Charlotte Martin, chef de clinique au CHU Saint-Pierre sur La Première mardi matin, et Olivier Gendebien, directeur du département infirmier au CHU UCL Namur (site de Saint-Elisabeth). "Cela fait 25 ans que je suis infirmier, des périodes de manque de personnel, j’en ai connu plus d'une, mais là on est en permanence en flux tendu", nous dit le responsable. La crise du covid a évidemment aggravé la situation sur le terrain, faisant s’écrouler une partie du personnel présent, entraînant des problèmes d’organisation dus aux quarantaines à répétition, alourdissant la charge de travail. "Comment inciter des jeunes à entrer dans la profession dans des conditions pareilles, se demande sa collègue de Mont-Godinne, Laurence Halloux. C’est pourtant une belle profession, mais il faut en écouter les plaintes, il faut agir sur l’attractivité, c’est devenu urgent", dit-elle.

Un manque de bras, mais pourquoi?

Les moyens, dit-on ici et là, ne manquent pas pour engager. Un milliard d’euros a été mis sur la table par le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke. "Cela permettrait de créer 4.500 postes, mais où trouver les bras ?", dit Olivier Gendebien.

1 milliard d'euros Le montant mis sur la table par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke pour engager du personnel soignant.

Manque-t-on réellement d’étudiants prêts à s’engager dans le métier ? À entendre les hautes écoles, le problème n’est pas là. "Les écoles sont vides ? Je suis choquée d'entendre ça, c'est faux", nous dit Cécile Dury, la directrice du domaine paramédical de Hénallux. "Il y a eu en effet une baisse du nombre d’étudiants inscrits lors de l’allongement des études à 4 ans (en 2017), mais par la suite, c'est remonté." Certes, la courbe n'a pas encore rattrapé les inscriptions d'avant la réforme. Et l'allongement a provoqué un trou dans l'arrivée de nouveaux diplômés. "En 2019-2020, 1.500 étudiants ne sont pas sortis sur le marché de l'emploi, dit la directrice. Mais des vocations, il y en a. Quant à la baisse des inscriptions observée dans le domaine de la santé en général, elle est surtout due aux candidats médecins freinés par l'examen d'entrée.

Vue en plein écran

Moins qu’une crise liée à un choix professionnel, il faut donc voir dans les pénuries criantes surtout un impact de la réforme des études. "Certains étudiants ont été un peu refroidis par cet allongement qui a aussi un coût, mais ce que nous disent les étudiants aujourd’hui, c’est que cette crise du covid ne leur fait pas peur." Pour preuve, la remontée des inscriptions en septembre. "Mais si les médias parlaient aussi positivement du métier, plutôt que de relayer uniquement ce qui va mal, cela attirerait peut-être aussi davantage les jeunes, dit encore Olivier Gendebien. C'est ce qu'ils ont fait en Suisse, et il y a eu une explosion des inscriptions."

"Si les médias en parlaient aussi positivement, plutôt que de relayer uniquement ce qui va mal, cela attirerait peut-être aussi davantage les jeunes. C'est ce qu'ils ont fait en Suisse, et il y a eu une explosion des inscriptions." Olivier Gendebien Directeur du département infirmier au CHU Namur Saint-Elisabeth

Si le métier de soignant est en effet l'un de ceux dans lesquels on peut trouver le plus de sens, il souffre par contre des départs précoces. "Il y a une vraie difficulté de rétention du personnel soignant, dit Cécile Dury, et c'est aussi ce qui explique les problèmes de pénurie." Une meilleure définition des tâches confiées à chacun, des barèmes justes, une baisse de la pression et une revalorisation salariale seraient bienvenus, à entendre les acteurs de terrain. "Vous savez, j'ai entendu récemment un directeur médical dans une unité covid s'interroger en voyant des infirmières boire leur café. Il se demandait si elles étaient bien organisées, vu qu'elles avaient du temps pour ça, témoigne Cécile Dury. Il faudrait peut-être qu'on en arrive à ce qu'il n'y ait plus d'infirmiers, qu'on ferme tous les lits, pour qu'ils se rendent compte du problème!"

"Il faudrait peut-être qu'on en arrive à ce qu'il n'y ait plus d'infirmiers, à une situation de crise extrême pour qu'ils se rendent compte !" Cécile Dury Directrice du domaine paramédical de Hénallux

Ce problème de rétention existe aussi au sein des écoles. La première année, beaucoup d'étudiants, confrontés très vite au terrain, abandonnent, dit une enseignante infirmière dans une école secondaire complémentaire à Bruxelles. Elle explique aussi que le manque de places de stage impose à son école de limiter les inscriptions. "On est passé de quatre à trois classes en 1re année à cause de cela. Les hôpitaux n'arrivent plus à gérer les élèves stagiaires, ils manquent de personnel pour ça." "Mais ceux qui restent motivés jusqu'au bout, je leur confierais ma vie, conclut Sophie Breedstraet, directrice du Secteur Santé de la HE Vinci. Encore plus avec ce qu'ils doivent gérer aujourd'hui, entre l'enseignement à distance et les stages en unités covid."