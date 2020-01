Les enjeux du théâtre fédéral

Les informateurs royaux ont 15 jours pour tester un improbable PS/N-VA. Les francophones jouent la montre, les Flamands se positionnent avant de négocier. Le poste de Premier ministre semble déterminant pour le CD&V.

La Belgique est donc repartie pour quinze jours d’information royale. Toujours sur l’égide du tandem formé depuis le 10 décembre par Georges-Louis Bouchez, président du MR, et Joachim Coens, président du CD&V. Petit rappel, la mission royale des deux hommes a été prolongée jusqu’au 28 janvier maximum. Pourquoi? Pour tester, on n’oserait pas dire une dernière fois, ce qui peut se faire entre la famille socialiste et la N-VA. C’est le souhait du CD&V mais également du sp.a qui, via l’ex-informateur Johan Vande Lanotte, estime que les deux partis les plus importants du pays doivent encore se parler. La tournure des événements cache mal un grand théâtre alors que plus personne, y compris en Flandre, ne semble croire encore à un grand accord entre socialistes et nationalistes.

"Le sp.a en a marre d’être à la remorque du PS." une source proche de l’information royale

Que va-t-il se passer maintenant? Les deux informateurs devraient commencer par demander des clarifications à la N-VA et au sp.a. La première est prête à avancer sur des mesures sociales, telles que Bart De Wever l’a annoncé ce week-end. Mais lesquelles, à quelles conditions, etc.? Vendredi dernier, face aux deux informateurs, le président de la N-VA a indiqué qu’il avait de quoi former une majorité dans le groupe flamand à la Chambre: une majorité N-VA, CD&V, sp.a. L’affaire pourrait se conclure au détriment de l’Open Vld, qui se verrait exclu du gouvernement flamand par la même occasion. La N-VA veut-elle sincèrement le pouvoir fédéral? Certains l’estiment tiraillée entre la peur de partager l’opposition avec le Vlaams Belang et celle de partager le pouvoir avec le PS. Le sp.a est -il prêt à jouer le jeu de De Wever quitte à créer des tensions avec le PS, dont l’exclusive à l’égard de la N-VA n’a pas faibli? "Le sp.a avait dit qu’il voulait être au pouvoir partout ou nulle part et il en a marre d’être à la remorque du PS", indique-t-on dans l’entourage de l’information. "Mais Conner Rousseau (le nouveau président des socialistes flamands, NDLR) ne dit pas la même chose à tout le monde". Clairement, la belle unité affichée par les socialistes du Nord et du Sud (29 sièges à deux) est fissurée. Mais il n’est pas sûr que cela dure.

Geens et la garantie du 16

Est-ce un nouveau tour d’information pour rien? Il y a de fortes chances alors que même la presse flamande ne croit plus en la possibilité de marier PS et N-VA. Même au CD&V, certaines voix admettent que ces quinze jours servent avant tout à bien montrer à l’opinion que cette option n’est pas possible. Au MR, qui réunissait ses ténors ce mardi, on estime aussi que ce n’est qu’une question de temps avant que le CD&V ne s’engage dans la coalition dite "Vivaldi" (libéraux, socialistes et écologistes du Nord et du Sud et CD&V). L’affaire ferait même l’objet d’un deal entre les deux informateurs, titrait la DH ce mardi. Ce nouvel épisode devrait toutefois remettre la pression sur le PS, dans un jeu où personne ne veut être perçu comme source du blocage politique. "Le PS est dans un fauteuil, il n’a qu’à attendre que les quinze jours passent et il aura sa coalition", tempère une source libérale.

L’ambiguïté du sp.a, l’intransigeance du CD&V, d’aucuns y voient surtout une manière pour deux partis de taille modeste de renforcer leur position avant que les négociations ne démarrent réellement.