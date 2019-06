Les enseignants flamands plus satisfaits que les francophones

Pas satisfaits de leur boulot, les enseignants belges? Selon le dernier rapport de l’OCDE, 69% des enseignants en début de carrière se disent satisfaits en Belgique francophone, contre 76% pour le Nord du Pays. Après 5 ans de carrière, le chiffre augmente et atteint respectivement 74% et 83%. Un constat encourageant, mais qui laisse toutefois la Belgique en dessous de la moyenne des pays membres de l’OCDE.

Le rapport prolonge l’enquête et précise qu’en Flandre, 74% des enseignants ont opté pour la profession comme premier choix de carrière. La moyenne descend à 68% pour le reste de la Belgique . Un indice qui reste ici supérieur à la moyenne générale de l’OCDE (67%). Maintenant, pourquoi avoir choisi ce métier ? Les chiffres se montrent plus réjouissants puisque 86% des professeurs francophones placent le développement des enfants et la contribution à la société comme motivation première. Ils sont 92% à avancer l’argument en Flandre. On apprend également que 96% des enseignants estiment entretenir de bonnes relations avec leurs élèves.

Favoriser l’intégration

Le rapport indique que, dans les pays occidentaux, les activités d’intégration sont peu courantes pour les jeunes enseignants. Pourtant, l’OCDE explique que ces activités contribuent à améliorer la qualité de l’enseignement et la vie au travail. Parmi celles-ci, on peut citer les réunions avec des professeurs plus anciens, la supervision des classes avec des collègues plus âgés ou encore donner cours à plusieurs. La moyenne belge se situe autour des 25%, activité formelles et informelles confondues. Un chiffre légèrement supérieur à la moyenne de l’OCDE (22%). Niveau formation, la Belgique se trouve dans la moyenne, puisque 80% des enseignants belges ont reçu un cursus pour apprendre le métier, contre 86 au nord du pays. Soit une tendance similaire au 79% de l’OCDE.