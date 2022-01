Les entreprises en mode alerte face au variant Omicron

La FEB avertit: il faut se préparer à tous les scénarios, y compris le pire, face aux contaminations liées au variant Omicron. Dans beaucoup de grandes entreprises, on se dit préparé.

L'heure n'est pas encore à la panique dans les entreprises face aux risques de flambée de l'absentéisme pour cause de maladie et de quarantaine liés au variant Omicron. Mais on y reste vigilant. "Il ne faut pas paniquer, mais si on s'oriente vers l'explosion des contaminations, cela aura un impact, et il faut se préparer au scénario du pire", nous dit Pieter Timmermans, l'administrateur-délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

D'ici fin janvier, le pays va, en effet, traverser une phase critique. Ce week-end, les fédérations patronales ont donc travaillé sur un "business continuity plan" explique Arnaud Deplae, à l'Union des classes moyennes (UCM). Elles ont aussi déposé sur la table du gouvernement un certain nombre de doléances afin de permettre à l'économie de tourner le plus efficacement possible malgré la recrudescence des quarantaines: assouplissement des règles liées aux heures supplémentaires, au travail étudiant et aux flexijobs, possibilité de changer le rythme de travail, voire rappel des tout récents retraités ou mise au travail des chômeurs indemnisés.

Des mesures temporaires

"Ces assouplissements, nous les demandons temporairement, pour faire face aux semaines à venir, ce n'est pas une attaque contre les syndicats, insiste Pieter Timmermans. Le banc des employeurs sait, en effet, que certaines des demandes risquent de crisper. Mais il faut agir vite. Ces demandes concernent évidemment les postes où le télétravail n'est pas possible.

"Dans les commerces, nous sommes dans la situation où l'on observe des taux d'absentéisme variant entre 10 et 50% suivant les régions et les magasins." Arnaud Deplae Secrétaire général de l'UCM

"Dans les commerces, nous sommes dans la situation où l'on observe des taux d'absentéisme variant entre 10 et 50% suivant les régions et les magasins. Et le risque de fermeture est réel pour certains", dit le secrétaire général de l'UCM.

Chez Proximus par exemple, Haroun Fenaux, responsable de la communication, confirme qu'ici et là, certains shops ont dû fermer en raison d'un absentéisme trop élevé. "Mais cela reste très limité, et nous n'avons pas de grosses craintes", précise-t-il.

Au cabinet du ministre fédéral de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, on explique que tout cela va être discuté très rapidement avec le Groupe des dix.

"On aimerait que les premières impulsions viennent des partenaires sociaux eux-mêmes. On voudrait écouter les demandes avant de formuler toute proposition." Le cabinet du ministre Dermagne

"On aimerait que les premières impulsions viennent des partenaires sociaux. On voudrait écouter les demandes avant de formuler toute proposition, aussi équilibrée qu'elle doit l'être", dit le porte-parole du ministre. Pieter Timmermans, lui, voudrait que le gouvernement prenne rapidement ses responsabilités.

Le patron de la FEB rappelle aussi que pouvoir mettre le maximum de personnes sur le pont en étant pragmatique face aux règles actuelles du monde du travail est une question de solidarité. Tout comme le respect des règles sanitaires (distanciation sociale, port du masque, mais aussi vaccination).

Des entreprises déjà préparées

Cela étant, dans les entreprises des secteurs essentiels pour le service aux citoyens, on se dit déjà bien préparé. Dans les postes opérationnels, Engie, Proximus ou encore BPost, ont appris depuis deux ans à maîtriser la situation.

"Les mesures sanitaires sont très respectées, les tournées ont déjà été doublées" Laura Cerrada Crespo Porte-parole de BPost

Chez Engie, une procédure prévoit le travail en équipe par shift, avec des back-ups systématiques de techniciens. Chez Proximus également, les services techniques disposent d'un plan dans lequel les tâches sont priorisées pour maintenir les services liés à l'infrastructure du réseau en cas de manque de personnel. Chez BPost, le tracing interne mis en place a porté ses fruits, nous dit la porte-parole, Laura Cerrada Crespo. "Les mesures sanitaires sont très respectées, les tournées ont déjà été doublées avec les fêtes de fin d'année où la livraison de colis a fortement augmenté, et nous avons tout mis en place pour faire face aux pics."

Dans la grande distribution, le recours à l'intérim et aux jobistes a déjà permis de maintenir les services durant les périodes des fêtes, déjà forts secouées. Mais les étudiants, aujourd'hui en examen, sont moins disponibles et des alternatives doivent donc être trouvées. "Nous nous organisons pour une période très difficile à venir, comme le prévoient tous les modèles, explique la porte-parole de Colruyt. Les vagues précédentes ont déjà permis aux systèmes de secours d'être rodés et le groupe fait aussi appel à ses employés des services centraux pour venir en coup de main dans les magasins quand les besoins se font sentir. "Des stages en magasin font d'ailleurs partie du package standard de formation pour de nombreuses fonctions, ce qui les rend directement opérationnels", conclut la porte-parole, Nathalie Roisin.