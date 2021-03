Les entreprises se ruent sur les tests rapides gratuits

Ce lundi, Frank Vandenbroucke revoyait la politique de testing dans notre pays selon trois axes : les tests PCR en laboratoire, les tests rapides en entreprise s et les autotests vendus en pharmacie à partir du 6 avril. L'objectif est de réduire au préalable les risques de clusters en cas de contamination insoupçonnée.

Jusqu'à épuisement des stocks

Les tests en entreprises sont réservés aux employés qui ne peuvent pas télétravailler et sont donc obligés de côtoyer leurs collègues ou d'autres personnes. Ils doivent être effectués par du personnel médical dûment agréé. Pour éviter une nouvelle surcharge de travail sur les médecins et le personnel infirmier, ces tests pourront également être effectués par des kinésithérapeutes, logopèdes, sages-femmes, pharmaciens, dentistes, ambulanciers, étudiants en médecine et étudiants en soins infirmiers.