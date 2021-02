Les exonérations au précompte professionnel passées au crible

L’évaluation des dépenses publiques doit donner lieu à plus d’efficacité et à des économies estime la secrétaire d’Etat au Budget Eva De Bleeker. Elle propose un triple projet pilote.

Le gouvernement De Croo a fait de l'évaluation des dépenses publiques un de ses chevaux de bataille. En décembre dernier, il décidait d'entamer un travail pointu dit de "spending review". Derrière cet anglicisme, un principe simple: passer les dépenses de l'État au crible en vue de dépenser mieux et moins si possible. À la manœuvre, la secrétaire d'État au Budget. Eva De Bleeker (Open Vld) propose de commencer ce travail par un projet pilote qui, selon les informations de L'Écho, sera soumis à l'approbation du conseil des ministres vendredi.

Trois cibles ont été choisies: les exonérations de précompte professionnel qui profitent aux entreprises de certains secteurs, l'impact d'un télétravail de deux jours par semaine pour l'ensemble de la fonction publique fédérale et enfin, les soins de santé.

Les exonérations partielles ou totales au précompte professionnel sont nées au début des années 2000, rappelle la secrétaire d’État dans sa note. Elles s’appliquent aux heures supplémentaires, à la marine marchande, au dragage et au remorquage, à la pêche en mer, à la recherche et développement, au travail de nuit et en équipe, aux ajustements salariaux décidés dans le cadre des accords interprofessionnels, aux jeunes entreprises et aux jeunes employés. Un dispositif dont le coût pour l’État n’a cessé de croître au cours des années. De 198 millions d’euros en 2005, ce coût s’établissait à 3,4 milliards en 2019. Et ce n’est pas fini: cette année, il devrait frôler les 4 milliards et continuer à grimper pour atteindre 4,5 milliards en 2024, selon les estimations produites par Eva De Bleeker.

En 2019, la Cour des comptes a par ailleurs pointé que cette législation "n’est pas déclinée en objectifs concrets et mesurables" et souffre de lacunes au niveau de son contrôle, ce qui rend pratiquement impossible toute évaluation. Un groupe de travail a donc été constitué au sein de l’administration. Il aura pour mission de cartographier toutes ces aides, d’en mesurer l’efficacité et le cas échéant d’établir un comparatif "avec des choix politiques alternatifs, comme les subsides directs et les dispenses de cotisations sociales". Voici les milieux économiques prévenus, il y a de la réforme dans l’air.

La crise covid et le confinement auront pour effet d’ancrer le télétravail dans les habitudes, raison pour laquelle l’accord de gouvernement prévoit de généraliser et formaliser cette pratique au sein de l’administration. Objectif: deux jours par semaine en moyenne de travail à domicile. Le gouvernement va donc charger un groupe de travail d’évaluer les conséquences d’une telle réforme en termes d’occupation des bâtiments de la Régie et donc d’économies budgétaires.

Dernier volet du projet pilote, les soins de santé. Un budget de 30 milliards promis à politique constante et à une augmentation annuelle de plus de 2%. Ici, Eva De Bleeker fixe un objectif chiffré: une économie de 40 millions sur base d’une évaluation de l’efficacité des dépenses publiques. Elle entend "identifier certains obstacles financiers à la qualité et à l'efficacité des soins" et "aboutir à de nouveaux mécanismes de financement pour supprimer ces obstacles". Elle cite la télémédecine, les hospitalisations de jour ou encore une réforme du financement des hôpitaux.

