Les faiblesses du budget 2019

C’est fait. Gedaan. Le gouvernement fédéral a fini par boucler l’exercice et dénicher les 2,6 milliards et des poussières qui lui manquaient pour rester dans les clous budgétaires dictés par la Commission européenne en 2019.

Convaincre la Commission européenne

Le gouvernement a ensuite poursuivi sur le thème des corrections au niveau des recettes non fiscales avec, entre autres, la hausse des dividendes escomptés par l’État (un grand classique) et des gains budgétaires dans la politique d’asile.

Gain: quelque 194 millions d’euros. Ce montant, suspendu à l’accord de l’UE, est évidemment incertain. Sophie Wilmès croit dur comme fer que les arguments belges feront mouche. "Celui qui n’investit plus s’appauvrit", plaide-t-elle déjà. En coulisse, on compte aussi sur une certaine souplesse européenne avec une commission Juncker soucieuse d’arrondir les angles alors qu’elle présentera bientôt à l’électeur son bilan de législature.

Et voici que le gouvernement y voit un possible gain budgétaire de 330 millions l’an prochain. Le hic? Le gouvernement fait comme si ces rentrées exceptionnelles étaient structurelles alors que rien ne permet de déduire une augmentation répétée des rentrées en Isoc sur cette base. Incertitude encore.

La lutte contre la fraude, encore et toujours

Autre gros montant, les quelque 505 millions d’euros décrochés grâce aux 28 mesures du jobsdeal de Charles Michel et la création projetée de 12.500 emplois. Effet escompté: une baisse des dépenses en allocations de chômage et hausse des recettes fiscales et sociales. À nouveau, l’équipe Michel se veut optimiste.

Rien ne dit qu’elle n’y parviendra pas mais rien ne dit le contraire non plus. On citera enfin une autre ficelle bien connue pour boucler un budget: augmenter les rendements des politiques de lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Le gouvernement les a fait grimper, ensemble, de 250 millions d’euros, apprend-on à bonne source.