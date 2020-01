Les flexi-jobs en hausse de 35% en 2019

Les flexi-jobs continuent à attirer. Et semblent même avoir plus que jamais le vent en poupe. Avec quelque 69.301 Belges employés en flexi-job fin 2019, la popularité de ce statut est en nette hausse. De 35% de plus en un an pour être exact, ressort-il de chiffres récents émanant du cabinet du ministre en charge de la lutte contre la fraude sociale, Philippe De Backer (Open Vld).