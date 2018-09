Les fonctionnaires descendent dans la rue pour sauver leurs congés maladie

Les syndicats défendant les intérêts des travailleurs du secteur public fustigent avec force l'abolition du régime maladie des fonctionnaires, prévue le 1er janvier 2019. Policiers, pompiers, militaires et membres de la fonction publique fédérale ne pourront, à compter de cette date, plus reporter leurs jours de congé maladie inutilisés à l'année suivante. Le front commun syndical, qui négocie depuis avril dernier une réforme du statut des fonctionnaires fédéraux, dénonce une mesure adoptée pendant l'été et sans concertation.

À quoi faut-il s'attendre ce vendredi?

→ Sur le réseau carolo, 40% des services étaient assurés à Jumet, 25% au dépôt de Genson et 50% à Anderlues. Pour les métros 1 et 2, 60% des services étaient assurés, 80% pour le métro 3 et 75% pour le métro 4. La situation sera mise à jour dans le courant de la journée sur la page Facebook du TEC Charleroi.

→ Du côté de Mons, plus de la moitié (55%) des services étaient assurés, et un peu plus dans le Borinage (59%).

→ Dans le Centre, c'est le cas pour 58% des services et 94% dans le Hainaut occidental. Les TEC Liège-Verviers sont aussi concernés par l'action syndicale. À Jemeppe, seuls 26% des services sont prévus, contre 65% à Liège, 81% à Rocourt et 77% à Verviers.

→ Dans le Brabant wallon, 94% des parcours sont assurés et seul le dépôt de Baulers est concerné.