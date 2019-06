Les francophones et l'extrême-droite, une posture morale qui passe mal en Flandre

L’épisode de l’assistance avortée du jeune Dries Van Langenhove à la présidence de la Chambre de ce jeudi et, plus globalement, le renforcement du Vlaams Belang au sein de l’assemblée fédérale a mis en lumière une différence de sensibilité, d’appréhension même, de l’extrême droite entre les deux principales communautés du pays. Côté francophone, à gauche comme à droite, l’abhorration est ostensible. Un rejet qui se doit d’être exprimé avec véhémence. Les valeurs véhiculées par l’extrême droite sont l’antithèse des idéaux socialistes et libéraux. Et de la vision inclusive et multiculturelle de la société prônée par les mouvements écologiste ou social-chrétien. Voilà pour les portes ouvertes.